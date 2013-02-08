  1. عناوین کل
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

در دهه فجر صورت گرفت/

تحویل همزمان 285 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان ایلام

تحویل همزمان 285 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: طی آیینی به مناسبت دهه فجر، همزمان 285 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان ایلام تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام عصر پنجشنبه  در این آیین از تحویل همزمان تعداد 285 واحد مسکونی به مددجویان مورد حمایت این نهاد در استان ایلام خبر داد.

علی حسین احمدی بیان داشت: برای احداث هر یک از این واحدهای مسکونی بصورت میانگین 300 میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: واحدهای مذکور با همکاری کمیته امداد استان، تسهیلات خیرین و همچنین مشارکت تعدادی از خیرین و نیکوکاران احداث شده اند.

احمدی تصریح کرد: در سال جاری و در طول ایام ا... دهه فجر تعداد 285 واحد مسکونی تحویل مددجویان این نهاد در سراسر استان داده شده است.

کد مطلب 1811684

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید