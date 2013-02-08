تحویل همزمان 285 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان ایلام عصر پنجشنبه در این آیین از تحویل همزمان تعداد 285 واحد مسکونی به مددجویان مورد حمایت این نهاد در استان ایلام خبر داد .

علی حسین احمدی بیان داشت: برای احداث هر یک از این واحدهای مسکونی بصورت میانگین 300 میلیون ریال هزینه شده است .

وی افزود: واحدهای مذکور با همکاری کمیته امداد استان، تسهیلات خیرین و همچنین مشارکت تعدادی از خیرین و نیکوکاران احداث شده اند .

احمدی تصریح کرد: در سال جاری و در طول ایام ا... دهه فجر تعداد 285 واحد مسکونی تحویل مددجویان این نهاد در سراسر استان داده شده است.