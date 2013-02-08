نقش عظیم ایران در جهان قابل انکار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا صبح جمعه در مراسم غبارروبی گلزار شهدای بهشت فضل نیشابور، اظهار کرد: جنبش بیداری اسلامی از ثمرات انقلاب اسلامی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: آگاهی‌بخشی یکی پس از دیگری پایگاه‌های استکبار جهانی را متزلزل می‌کند.

حجت الاسلام سبحانی نیا تاکید کرد: امام خمینی(ره) کلمه طیبه جمهوری اسلامی را غرس کرد و امروز بعد از 34 سال به شجره طیبه‌ای تبدیل شده که در سراسر ایران اسلامی ریشه دوانده و فرامرزی است.

وی با بیان اینکه خاورمیانه منطقه حساس دنیا و سوریه در آن از همه حساس‌تر است، گفت: همگان می‌بینند که قدرت‌های دنیا و منطقه علیه سوریه هستند و ایران پشت سوریه است و البته ایران موفق‌تر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعنامه صادره در شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی و وتوی آنها توسط آمریکا، بیان کرد: آمریکا برای حفظ موجودی اسرائیل میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده و این به دلیل حضور لابی صهیونیستی در هیئت حاکم آمریکا است که رئیس جمهور آمریکا را متعهد به حفظ موجودی این رژیم کرده است.

حجت الاسلام سبحانی نیا اظهار کرد: در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله گام‌های بزرگی را برداشته‌ایم که در بعضی متناسب با آن حرکت کرده‌ایم و یا جلوتر هستیم و در جاهایی عقب هستیم که باید در مدت باقی‌مانده جبران شود و البته دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه شهدای ما به خاطر اطاعت از امام به جبهه‌ها رفتند و شهید شدند، تصریح کرد: خانواده شهدا صبورانه پاسدار حرمت خون شهیدان هستند و به همین خاطر، انقلاب اسلامی پابرجا مانده است.