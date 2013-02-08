طبخ کیک 18 متری در رفسنجان/ جشن تولد 924 شهید برگزار می شود

دبیر اجرایی طرح «تبسم خدا» به خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار از سوی کانون فرهنگی هنری شهید حسن عبد الهی شهرستان رفسنجان، جشن تولدی برای 924 شهید رفسنجان در روز 21 بهمن و در آستانه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرفته می شود.
مهدی عبدالهی افزود: برنامه های زیادی از جمله رونمایی از تندیس «تبسم خدا»، رونمایی از کیک تولد شهدا به وزن یک تن و اجرای موسیقی مردان خدا توسط استاد سید جلال الدین محمدیان خواننده کشوری در این روز اجرا خواهد شد.
دبیر اجرای طرح تبسم خدا اجرای مسابقه تبسم خدا با طرح سوالات زندگی نامه شهدای رفسنجان و بیان خاطرات شیرین شهدا از امام جمعه و دختر شهید میر افضلی را از برنامه های دیگر این مراسم نام برد.
عبدالهی بیان کرد: کیک یک تنی تولد توسط خانواده های اولین شهید مفقود الاثر جنگ تحمیلی در سال 59 و آخرین شهید رفسنجان در سه ماه قبل ،شهید با بان و خانواده های سه شهید برش داده و بین مهمانان تقسیم خواهد شد.
وی تصریح کرد: مهمانان در این مراسم به دلخواه خود هدایای نقدی و غیر نقدی به شهدا تقدیم می کنند که این هدایا به دست فقرا و نیاز مندان خواهد رسید.
طول 18 متری و عرض 5.2 متری کیک
نماینده قنادان رفسنجانی در این طرح نیز در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پخت این کیک به وزن یک تن در ابعاد 18 متر طول، 5.2 متر عرض و 15 سانتیمتر ارتفاع از روز 19 بهمن شروع و در مدت سه روز تهیه می شود.
محمد رضایی افزود: مواد لازم این کیک شامل 130 کیلو آرد،110 کیلو شکر، بیش از سه هزار عدد تخم مرغ،350کیلو خامه،130کیلو موز، 75 کیلو گردو،40 کیلو ژله سبز و قرمز و 22 کیلو مواد تزئینی است که آرم روی کیک پرچم جمهوری اسلامی ایران و وسط پرچم نیز آرم تندیس طرح "تبسم خدا" است.
وی عنوان کرد: این کیک قرار است 21 بهمن ماه به مناسبت جشن تولد 924 شهید رفسنجان تهیه شده و در تالار فرهنگیان و در مصلی بین مهمانان توریع شود.
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