طبخ کیک 18 متری در رفسنجان/ جشن تولد 924 شهید برگزار می شود

دبیر اجرایی طرح « تبسم خدا » به خبرنگار مهر گفت : برای اولین بار از سوی کانون فرهنگی هنری شهید حسن عبد الهی شهرستان رفسنجان، جشن تولدی برای 924 شهید رفسنجان در روز 21 بهمن و در آستانه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرفته می شود .

مهدی عبدالهی افزود : برنامه های زیادی از جمله رونمایی از تندیس « تبسم خدا » ، رونمایی از کیک تولد شهدا به وزن یک تن و اجرای موسیقی مردان خدا توسط استاد سید جلال الدین محمدیان خواننده کشوری در این روز اجرا خواهد شد .

دبیر اجرای طرح تبسم خدا اجرای مسابقه تبسم خدا با طرح سوالات زندگی نامه شهدای رفسنجان و بیان خاطرات شیرین شهدا از امام جمعه و دختر شهید میر افضلی را از برنامه های دیگر این مراسم نام برد .

عبدالهی بیان کرد : کیک یک تنی تولد توسط خانواده های اولین شهید مفقود الاثر جنگ تحمیلی در سال 59 و آخرین شهید رفسنجان در سه ماه قبل ،شهید با بان و خانواده های سه شهید برش داده و بین مهمانان تقسیم خواهد شد .

وی تصریح کرد : مهمانان در این مراسم به دلخواه خود هدایای نقدی و غیر نقدی به شهدا تقدیم می کنند که این هدایا به دست فقرا و نیاز مندان خواهد رسید .

طول 18 متری و عرض 5.2 متری کیک

نماینده قنادان رفسنجانی در این طرح نیز در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پخت این کیک به وزن یک تن در ابعاد 18 متر طول، 5.2 متر عرض و 15 سانتیمتر ارتفاع از روز 19 بهمن شروع و در مدت سه روز تهیه می شود.

محمد رضایی افزود: مواد لازم این کیک شامل 130 کیلو آرد،110 کیلو شکر، بیش از سه هزار عدد تخم مرغ،350کیلو خامه،130کیلو موز، 75 کیلو گردو،40 کیلو ژله سبز و قرمز و 22 کیلو مواد تزئینی است که آرم روی کیک پرچم جمهوری اسلامی ایران و وسط پرچم نیز آرم تندیس طرح "تبسم خدا" است.

وی عنوان کرد: این کیک قرار است 21 بهمن ماه به مناسبت جشن تولد 924 شهید رفسنجان تهیه شده و در تالار فرهنگیان و در مصلی بین مهمانان توریع شود.