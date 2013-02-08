اتمام آزاد راه ارومیه – تبریز 550 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه عصر پنجشنبه در جریان بازدید وزیر راه و شهر سازی از روند احداث آزاد راه ارومیه - تبریز اظهارداشت: تاکنون برای این طرح بیش از 200 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی به پیشرفت 65 درصدی این طرح اشاره و اعلام کرد: احداث آزادراه ارومیه- تبریز به عنوان اولین آزاد راه آذربایجان غربی به طول 135کیلومتر که 39کیلومتر از آن در حوزه آذربایجان غربی اجرا می شود، جزو طرح های مهر ماندگار است.
محبت خواه با بیان اینکه عملیات راهسازی در طول 39 کیلومتر این محور اجرا می شود گفت: امنیت سفرهای جادهای، صرفهجویی اقتصادی، کاهش موارد مختلف از جمله مصرف سوخت و روغن، انتشار گازهای آلاینده، زمان سفر و حمل بار، تصادفات و استهلاک وسایل نقلیه از دستاوردهای این پروژه است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اشاره به اشتغالزایی این پروژه افزود: با اجرای این طرح برای بالغ بر هزار نفر بهطور مستقیم و حدود 2000 نفر به طور غیرمستقیم کار ایجاد شده و میشود.
بازدید از مراحل احداث راه اصلی میاندوآب- شاهین دژ- تکاب به طول 66 کیلومتر و همچنین تعریض جاده پیرانشهر- تمرچین به طول 14کیلومتر از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان غربی بود.
در محور میاندوآب- شاهین دژ- تکاب 340 متر تونل و یک دستگاه پل بزرگ احداث می شود که عملیات حفر طاق تونل به اتمام رسیده است.
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