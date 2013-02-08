اتمام آزاد راه ارومیه – تبریز 550 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه عصر پنجشنبه در جریان بازدید وزیر راه و شهر سازی از روند احداث آزاد راه ارومیه - تبریز اظهارداشت: تاکنون برای این طرح بیش از 200 میلیارد ریال هزینه شده است .

وی به پیشرفت 65 درصدی این طرح اشاره و اعلام کرد: احداث آزادراه ارومیه- تبریز به عنوان اولین آزاد راه آذربایجان غربی به طول 135کیلومتر که 39کیلومتر از آن در حوزه آذربایجان غربی اجرا می شود، جزو طرح های مهر ماندگار است .

محبت خواه با بیان اینکه عملیات راهسازی در طول 39 کیلومتر این محور اجرا می شود گفت: امنیت سفرهای جاده‌ای، صرفه‌جویی اقتصادی، کاهش موارد مختلف از جمله مصرف سوخت و روغن، انتشار گازهای آلاینده، زمان سفر و حمل‌ بار، تصادفات و استهلاک وسایل نقلیه از دستاورد‌های این پروژه است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اشاره به اشتغالزایی این پروژه افزود: با اجرای این طرح برای بالغ بر هزار نفر به‌طور مستقیم و حدود 2000 نفر به طور غیرمستقیم کار ایجاد شده و می‌شود .

بازدید از مراحل احداث راه اصلی میاندوآب- شاهین دژ- تکاب به طول 66 کیلومتر و همچنین تعریض جاده پیرانشهر- تمرچین به طول 14کیلومتر از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان غربی بود .