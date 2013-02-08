6 گروه در جشنواره خنیاگران اجرای برنامه داشتند/ استقبال از اجرای گروه "سیمره"

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از جشنواره خنیاگران انقلاب سلامی شش گروه اجرای برنامه داشتند که از میان اجراهای صورت گرفته مردم لرستان و هنرمندان از برنامه گروه موسیقی "سیمره" شهرستان کوهدشت استقبال فراوانی کردند.

در دومین روز از جشنواره خنیاگران انقلاب اسلامی گروه های کر خراسان رضوی به سرپرستی خلیل شریعتمدار، گروه مهر وطن از کرمان به سرپرستی مسعود نکویی و گروه کر آوای لرستان قطعات و آثار خود را ارائه کردند.

همچنین در ادامه برنامه های روز دوم جشنواره که تا شامگاه پنج شنبه ادامه داشت گروه سیمره از لرستان به سرپرستی علی یوسفی، گروه حافظ از استان فارس به سرپرستی سعید مستفیضی و گروه چهارمحال و بختیاری به سرپرستی ستار یارمحمدی اجرای برنامه داشتند.