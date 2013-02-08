  1. دانشگاه و فناوری
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۶

اثبات خواص ضد باکتری نانوذرات نقره از سوی محققان دو دانشگاه کشور

اثبات خواص ضد باکتری نانوذرات نقره از سوی محققان دو دانشگاه کشور

اخیرا محققان دانشگاه آزاد اسلامی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیا با بررسی قابلیت ضد باکتری ‏نانو ذرات نقره اثبات کردند که این نانو ذرات نقش مهمی در کاهش رشد باکتری‌ها دارند.

به گزارش خبرنگار مهر اخیرا تحقیقات گسترده‌ای بر روی نانوساختارهای فلزی به ویژه نقره به دلیل خواص منحصربه‌فرد آنها نظیر خواص نوری، الکترونیکی ‏و کاتالیزوری صورت گرفته است. خواص و کاربردهای بالقوه نانوذرات نقره به شدت وابسته به خواص فیزیکی آنها از قبیل ترکیبات شیمیایی، ‏اندازه، شکل، بلور و ساختار آنها است.‏

در عین حال مقالات مختلف نتایج متناقضی در مورد اثر ضد باکتریایی ‏نانو ذرات نقره از جمله در مورد سمیت بالقوه نانو ذرات نقره هنگامی که در تعامل با باکتری‌های مختلف قرار می‌گیرند، ارائه داده‌اند. این تفاوت ‏معنی‌دار بین نتایج ممکن است مربوط به قابلیت‌های متفاوت میکروب و باکتری‌های مختلف در تحمل و یا مبارزه در برابر نانوذرات نقره باشد‎
در این راستا پژوهشگران آزاد اسلامی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه کالیفرنیا با اجرای پروژه تحقیقاتی مشترک نانوساختارهای نقره با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف و با ‏استفاده از روش فاز محلول تولید کردند.
 
در ادامه خواص ضد میکروبی نانوساختارهای نقره با اشکال مختلف در برابر سه نوع مختلف از باکتری‌ها بررسی شد و نتایج تایید کننده اثر مهم باکتری‌ها بر روی نانوذرات، به ویژه کارایی بازدارندگی رشد ‏باکتری‌ها بود.
 
نانوذرات نقره در زمینه‌های الکترونیک، شیمی و فیزیک کاربردهای بسیاری دارند و از طرف دیگر به دلیل ‏فعالیت‌های ضد میکروبی عمده، به عنوان یک انتخاب امیدوار‌ کننده برای مبارزه با عوامل بیماری زای مقاوم، درکاربردهای زیست‌شناسی و ‏پزشکی شناخته شده است.‏
کد مطلب 1811689

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