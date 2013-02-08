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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

کشن فلاح مطرح کرد:

حوزه هنری از گروههای هنری در شهرستانها حمایت جدی می کند

حوزه هنری از گروههای هنری در شهرستانها حمایت جدی می کند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس حوزه هنری کشور گفت: حوزه هنری یک رویکرد مثبت را در دستور کار خود قرار داده که آن هم حمایت از گروههای مختلف فرهنگی و هنری در شهرستانها است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشن فلاح شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر حمایت حوزه هنری از گروههای هنری استانهای مختلف کشور اظهار داشت: این امر در راستای تمرکز زدایی از حمایت کارهای هنری صورت گرفته در تهران و توجه به استانها و شهرستانها صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه کارهای ارزشمند و مطلوبی توسط گروههای هنری شهرستانها تولید می شود افزود: در این راستا حوزه هنری برای ارتقا فعالیت گروههای هنری شهرستانها برنامه های حمایتی ویژه ای در دستور کار دارد.

مشاور رئیس حوزه هنری کشور با تاکید بر اینکه در شهرستانها استعدادها و توانمندی های فراوانی در بخش های مختلف هنری وجود دارد بیان داشت: با وجود کمبود امکانات در شهرستانها گروههای هنری توانمندی در بخش های مختلف موسیقی، تئاتر و ... وجود دارد.

کشن فلاح افزود: در این راستا حوزه هنری یک رویکر مثبت و جدید را در دستور کار خود قرار داده که آن هم حمایت از گروههای مختلف فرهنگی و هنری در شهرستانها و استانهای مختلف کشور است.

وی همچنین به حضور جوانان متعهد در این عرصه اشاره کرد و بیان داشت: نکته بسیار مهمی که در بسیاری از جشنواره ها دیده می شود حضور گروههای هنری جوان در آنهاست که این امر نشان دهنده توجه جوانان به هنر متعالی کشور ایران است.

کد مطلب 1811691

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