6 هزار خانواده مددجوی کمیته امداد ایلام صاحب مسکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیا رضایی در مراسم تحویل تعداد 6 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد بخش زرین آباد شهرستان دهلران بیان داشت: یکی از خدمات مهم این نهاد ایجاد سرپناه برای مددجویان است.
وی تصریح کرد: واحدهای مسکونی احداث شده توسط این نهاد با رعایت آیین نامه 2008 و ضد زلزله ساخته شده اند.
وی همچنین افزود: در حال حاضر حدود 700خانوار زیر پوشش این نهاد در استان فاقد مسکن مناسب هستند که نیازمند مشارکت سایر دستگاه ها در زمینه تآمین مسکن این تعداد خانواده هستیم.
امام جمعه شهرستان دهلران نیز در این مراسم با بیان اینکه کمیته امداد یکی از یادگارهای ارزشمند امام (ره) و انقلاب است، تصریح کرد: رفع مشکلات اساسی نیازمندان از دغدغه های نظام بوده و همه مسئولین در دستگیری از نیازمندان مصمم و همراه کمیته امداد هستند.
ساخت مسکن برای نیازمندان از ماندگارترین خدمات کمیته امداد است
فرماندار دهلران نیز در این مراسم گفت: خدمات کمیته امداد به نیازمندان خدمات فراگیر و پایداری است و این مهم بر کسی پوشیده نیست.
بهزاد علیزاده با بیان اینکه امداد در زمینه های گوناگونی فعالیت دارد تصریح کرد:ساخت مسکن برای مددجویان از بهترین فعالیتها و اقدامات کمیته امداد است.
وی افزود: هر زمان که به مناطقی از این استان سفر می کنم معمولا با پروژه های خوبی از این نهاد مواجه می شوم و این نشان از خدمات خوب و مستمر این نهاد دارد.
این مسئول تصر یح کرد: برای مسئولین نظام مایه سربلندی است که هم اکنون مددجویان کمیته امداد با نهایت عزت و سربلندی زندگی می کنند و این افتخاری برای نظام و کشورمان محسوب می شود.
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