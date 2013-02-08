6 هزار خانواده مددجوی کمیته امداد ایلام صاحب مسکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیا رضایی در مراسم تحویل تعداد 6 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد بخش زرین آباد شهرستان دهلران بیان داشت: یکی از خدمات مهم این نهاد ایجاد سرپناه برای مددجویان است.

وی تصریح کرد: واحدهای مسکونی احداث شده توسط این نهاد با رعایت آیین نامه 2008 و ضد زلزله ساخته شده اند .

وی همچنین افزود: در حال حاضر حدود 700خانوار زیر پوشش این نهاد در استان فاقد مسکن مناسب هستند که نیازمند مشارکت سایر دستگاه ها در زمینه تآمین مسکن این تعداد خانواده هستیم .

امام جمعه شهرستان دهلران نیز در این مراسم با بیان اینکه کمیته امداد یکی از یادگارهای ارزشمند امام (ره) و انقلاب است، تصریح کرد: رفع مشکلات اساسی نیازمندان از دغدغه های نظام بوده و همه مسئولین در دستگیری از نیازمندان مصمم و همراه کمیته امداد هستند .

ساخت مسکن برای نیازمندان از ماندگارترین خدمات کمیته امداد است

فرماندار دهلران نیز در این مراسم گفت: خدمات کمیته امداد به نیازمندان خدمات فراگیر و پایداری است و این مهم بر کسی پوشیده نیست .

بهزاد علیزاده با بیان اینکه امداد در زمینه های گوناگونی فعالیت دارد تصریح کرد:ساخت مسکن برای مددجویان از بهترین فعالیتها و اقدامات کمیته امداد است .

وی افزود: هر زمان که به مناطقی از این استان سفر می کنم معمولا با پروژه های خوبی از این نهاد مواجه می شوم و این نشان از خدمات خوب و مستمر این نهاد دارد .