اختتامیه دومین جشنواره‌ بین ‌المللی قرآنی آیات برگزار شد/ تجلیل از برگزیدگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره‌ بین ‌المللی قرآنی آیات با سخنرانی سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله حائری شیرازی و حجت ‌الاسلام و المسلمین حمید محمدی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کل این جشنواره‌ ها، شب گذشته 19 بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حمید محمدی، طی سخنانی با تلاوت آیات ابتدایی سوره الرحمن گفت: تمامی مفاهیم و آموزه ‌های قرآن کریم امری فطری هستند و در نهاد بشر وجود دارد و پیامبران به عنوان انسا‌ن ‌های کامل رسالت پیدا کردند تا این تعالیم را در انسا‌نها زنده کنند و پیام خداوند و قرآن کریم را به آنها ابلاغ کنند. اولین معلم انسان خداوند بوده است. معلمی شغل انبیاء است، چون خداوند معلم قرآن است.

وی افزود: در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما در بعد محتوایی دو هدف و راهبرد مهم را دنبال می‌ کنیم که یکی از آنها این است که به امور هنری محتوای دینی و قرآنی ببخشیم. قرآن و عترت بزرگترین سرمایه ‌های ما هستند و اگر هنر بتواند محتوای قرآن و دین را به خود بگیرد، بزرگترین دغدغه و مشکل بشر یعنی پوچ‌ گرایی را برطرف می‌کند.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنانش اظهار داشت: قرآن خطابهای جهان شمول دارد و هیچ کدام از خطاب‌های آن محدود به یک قبیله و قوم خاص نیست بلکه تمام نژادها و نوع انسان را مورد خطاب خود قرار می‌دهد. خود خداوند در قرآن کریم به شیوه هنرمندانه سخن گفته است و از این ابزار نهایت استفاده را کرده است و بر این اساس دومین هدف راهبردی ما بیان هنرمندانه پیام آیات قرآن است. هنرمند واقعی، هنرمندی است که بتواند با مفاهیم قرآن تعالی پیدا کند و با استفاده از ابزار هنر پیام خود را به جهانیان ابلاغ کند.

وی تأکید کرد: بزرگترین سرمایه اسلام هیمنه قرآن کریم و سیطره شخصیت حضرت رسول اکرم(ص) است که مورد اتفاق و قبول همه فرق اسلامی است و نخ تسبیح وحدت امت اسلامی در همه نقاط جهان و در همه زمانهاست.

محمدی با بیان اینکه در بعد اجرایی نیز دو عامل تسری عدالت فرهنگی به استانها و شهرستان‌های کشور و همچنین استعدادیابی قرآنی در کشور سرلوحه کار دومین جشنوار بین‌المللی قرآنی آیات قرار دارد، تصریح کرد: تأثیر قرآن در فرهنگ عمومی کشور ازجمله موضوعاتی است که مورد غفلت قرار گرفته است. دومین جشنوار بین ‌المللی قرآنی آیات در 22 برنامه و سه جشنواره ـ همایش در نظر گرفته شده است که امشب اختتامیه برگزار می‌شود که در طی آن از نفرات برتر جشنواره ‌ها تقدیر به عمل می‌ آید.

دبیر شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص برنامه‌های جشنواره آیات بیان کرد: از 22 جشنواره، 16 جشنواره تاکنون برگزار شده است و حدود 6 جشنواره نیز به دو علت تا پایان سال جاری برگزار می‌شود. درخواست مکرر استانها برای تمدید مهلت ثبت نام و همچنین زمان‌بر بودن برخی تولیدات سبب برگزاری مابقیه جشنواره‌ها تا پایان سال شد. شعار امسال انسان، قرآن و هنر بود. به این خاطر قرآن در میان دو کلمه انسان و هنر قرار گرفت که انسان و هنر می توانند با استفاده از قرآن به تعالی برسند.

وی افزود: از امشب جشنواره سوم آغاز می شود، این همایش در سال آینده در 31 استان برگزار می شود و مراسم اختتامیه هم در هفته اول اسفندماه برگزار می‌شود. از 12 رجب تا 15 شعبان در 300 شهرستان کشور آغاز می شود که در ماه رمضان مرحله استانی و در میلادالرسول(ص) مرحله کشوری و در دهه فجر هم مراسم اختتامیه برگزار می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تلاوت آیه 143 سوره اعراف گفت: قرآن خیلی با عظمت است اگر بر طبق آیه ای که تلاوت شد قرآن بر کوه تجلی می کرد کوه متلاشی می شد. کافران وقتی می خواستند قرآن را معرفی کنند می گفتند اینها اساطیرالاولین است اما مؤمنان می گفتند قرآن سراسر خیر و برکت است.

وی با بیان اینکه قرآن برای هنرمندان پیامهای بسیاری دارد و همه می توانند از قرآن کمک بخواهند، افزود: وقتی شخصی به قرآن متمسک می شود علاوه بر اینکه قرآن به او پاسخ می دهد دشمنان اسلام را هم به چالش می کشد مثل کارهایی که علامه امینی، علامه طباطبایی، شیخ آقابزرگ تهرانی، علامه سید محسن امین و ... انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه 60 هزار اثر به جشنوار امسال رسیده است، اظهار داشت: امروزه غرب دچار بحرانهایی است. همه ساله همایشهایی را برگزار می کنیم که سینماگران غربی که منتقد هستند به ایران می آیند و از هالیوود و نقش صهیونیسم و از اسلام هراسی که در غرب هدایت می شود انتقاد می کنند.

همچنین در این مراسم از از نرم افزار «فجر تلاوت» که با کمک رادیو قرآن تهیه شد رونمایی شد.

آیت الله حائری شیرازی هم طی سخنانی با اشاره به نقش قرآن در علوم انسانی گفت: تا وقتی که علوم انسانی قرآنی نشوند و از اسلام و قرآن بهره نگیرند جامعه و دانشگاه ما قرآنی نمی شود. هدایت کشتی در کابین انجام می شود و بنابراین قلب علوم انسانی باید قرآنی شود.

وی افزود: لیبرالیسم و کمونیسم نتوانستند قرآن را به خوبی بفهمند و به همین خاطر با مشکل مواجه شدند، کمونیسم سقوط کرد و لیبرالیسم هم به زودی سقوط می کند.

وی با تأکید بر استفاده از تکنولوژی های جدید برای گسترش معارف اسلامی تصریح کرد: مهم این است که ما اهل مبارزه باشیم و از تکنولوژی نترسیم. اگر تکنولوژیهای روز از ماهواره و اینرنت به دست افراد درستکار بیفتد در راستای صحیح از آن استفاده می کنند.

در بخشی از این مراسم پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی هم توسط مجری برنامه خوانده شد. ایشان در این پیام با مهم شمردن برگزاری جشنواره آیات برای برگزار کنندگان و شرکت کنندگان آرزوی سلامتی کردند و این را حرکت مثبتی دانستند.

در پایان مراسم از علیرضا پناهیان، نادر طلب زاده، محمد حسین صوفی، حسن گروسی، مسعود نجابتی، علی نصیریان، علی امینی(حافظ 10 ساله)، احمدرضا محسنی، استاد موحد، سید جواد جعفری، هادی آرزم، ابوالقاسم طالبی، حمیدرضا ارباب سلیمانی، کاظم چلیپا، محمد تقی رحمتی با اهدای هدایایی تجلیل شد.

در بخش شایسته تقدیر بین الملل هم محمدهادی قربانی از افغانستان، محمد حبیبی عبدالله از اندونزی، هادی دیکو، فاطمه محمد الحماد از عربستان، صبریه فزا از آلبانی تقدیر شدند.