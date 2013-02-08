به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاجیقاسمی مدیر امور بینالملل و بازار فیلم سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر اظهار کرد: بخش بینالمللی سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در دو بخش رقابتی جام جهان نما و سینمای سعادت با اختصاص به آثار فیلمسازان جهان اسلام برگزار شد. در بخش جام جهان نما 13 فیلم خارجی و 3 فیلم ایرانی حضور داشت و در بخش سینمای سعادت که در این دوره برای نخسیتن بار در جشنواره فیلم فجر گنجانده شد ، 9 فیلم خارجی و 3 فیلم ایرانی شرکت داشت.
وی اضافه کرد: در سی و یکمین دوره از برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم فجر سعی شد با در نظر گرفتن سلایق مخاطبان جدی سینما و افراد عام، آثار انتخاب شوند تا بتوانیم سلایق مختلف طیفهای گوناگون را جلب کنیم.
حاجی قاسمی همچنین افزود: در دوره گذشته بخش سهبعدی با استقبال خوبی از جانب مخاطبان روبهرو شد، به همین جهت در انتخاب آثار به نمایش گذاشته شده در این بخش سعی داشتیم با در نظر گرفتن جنبه سرگرمی از فیلمهای انیمیشن روز دنیا استفاده کنیم. البته هم چنان تمایل مخاطبان معطوف به تماشای فیلمهای ایرانی است و برای تغییر این سلایق باید تبلیغات بخش بینالملل را گسترش داد.
این مدیر جشنواره تاکید کرد: عموم مخاطبان جشنواره فیلم فجر شاید تصور کنند که آثار بخش بینالملل با اعمال ممیزی فراوانی به نمایش گذاشته میشوند، این در حالی است که در واقعیت امر ما در برخی از فیلمها بهدلیل تشابهتها و نزدیکی زیاد با فرهنگ ایرانی هیچ گونه تغییری ایجاد نکردیم. بهخصوص در بخش فیلمهای سینمای سعادت که مضمون کلی این آثار اسلامی بود، هیچ گونه تغییری در پخش فیلمها اتفاق نیافتاد.
وی ادامه داد: در بخش بینالملل این دوره با وجود تمامی تحریمهای بینالمللی 450 فیلم از71 کشور متقاضی حضور در جشنواره بینالمللی فیلم فجر بودند که این آثار را در ابتدای امر برای 2 نفر کارشناس سینما به نمایش گذاشتیم و این دو فرد از مجموع این آثار 200 فیلم را مناسب نمایش برای هیئت داوران و انتخاب آثار دانستند.
حاجی قاسمی در پایان اضافه کرد: در بخش بینالملل هدف ما این بود که بهترین آثار به بخش بینالملل برسند، بی شک جمع و انتخاب این تعداد فیلم کار دشواری بود اما با این وجود سعی شد با گفتوگو و تعامل با پخش کنندههای مختلف جهانی و مطالعه بولتنهای سایر جشنوارههای بینالمللی بهترین آثار ممکن انتخاب شود اما مطابق معمول بهدلیل مشکلات بینالمللی و همزمانی برگزاری جشنواره فیلم فجر و جشنواره برلین به خصوص در بخش بازار فیلم برخی از فیلمسازان و کمپانیهای بینالمللی از حضور در ایران انصراف دادند. بخش بینالملل در این دوره سعی داشت به ایجاد تعامل هرچه بیشتر با رایزنهای فرهنگی کشور ایران در سایر کشورها از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پخشکنندههای مطرح بینالمللی برای حضور در جشنواره فیلم فجر دعوت به عمل آوردو سعی داشتیم از خریداران و کمپانیهای بینالمللی جهت حضور در این بازار دعوت به عمل آوریم که سابقه خرید فیلم از بازار ایران را داشته باشند، زیرا این خریداران با سینمای ایران آشنا هستند.
نظر شما