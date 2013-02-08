هشدار درباره ادامه ترورهای سازماندهی شده در تونس پس از ترور بلعید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن ترور شکری بلعید از رهبران مخالفان تونس، از مقامات تونسی خواست که سریعا درباره این ترور تحقیق کنند و عاملان آن را به چنگال عدالت بسپارند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمین درباره تاثیرات این جنایت بر ثبات و امنیت در تونس و فتنه و تفرقه ای که برخی طرفها به دنبال آن هستند هشدار داده شده است.

از سوی دیگر عدنان منصر سخنگوی ریاست جمهوری تونس اعلام کرد: جزئیات دولت تکنوکرات کوچکی که نخست وزیر آن را اعلام کرده است به دفتر ریاست جمهوری مخابره نشده است و رئیس جمهوری استعفای نخست وزیر را دریافت نکرده است.

این در حالی است که شاهدان عینی تونسی اعلام کردند: صدها معترض تونسی عصر دیروز به یک مرکز پلیس در پایتخت این کشور حمله کردند.

شاهدان عینی افزودند: صدها جوان به مرکز پلیس در باب الجزیره در پایتخت حمله کردند و زمانی که نیروهای پلیس به طور جدی حضور پیدا کردند، از این مکان گریختند.

از سوی دیگر سازمان آزادی و انصاف که یک نهاد حقوق بشری است و رهبری آن را ایمان الظریفی بر عهده دارد با صدور بیانیه ای درباره ادامه ترورهای سازماندهی شده هشدار داد.

در این بیانیه آمده است : هدف قرار دادن شکری بلعید از ناحیه سر و گردن آن هم در روز روشن و در برابر دیدگان شاهدان عینی از یک عملیات سازماندهی شده حکایت دارد.

از سوی دیگر منابع آگاه از ادامه اعتراضات در تونس به دنبال کشته شدن شکری بلعید از رهبران مخالفان خبر دادند.