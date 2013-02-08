انعقاد تفاهمنامه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور و شرکت هواپیمایی آسمان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تفاهمنامه که پنجشنبه شب با حضور جمعی از مقامات کشوری و استانی به امضا رسید مقرر شد که شرکت هواپیمایی آسمان آشیانه خود را به زودی در فرودگاه ارومیه احداث کند.

در ادامه این مراسم شورای تامین مسکن آذربایجان غربی با حضور نیکزاد و اعضای شورای تامین مسکن استان در محل فرودگاه بین المللی ارومیه برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای تامین مسکن این استان با بیان اینکه جنبش اسلامی که در بهمن 57 منجر به پیروزی انقلاب شد از جنس نهضت پیامبر (ص) و از جنس قیام سید الشهدا (ع) است گفت: طلوع خورشید انقلاب اسلامی در ایران در حقیقت غروبی ذلت بار را برای جبهه استکبار و رژیم ستمشاهی رقم زد .

علی نیکزاد در ادامه با اشاره به موفقیت های آذربایجان غربی در زمینه اجرای طرح مسکن مهر و طرح های حوزه راه و شهرسازی افزود: کار اجرایی ایستگاه راه آهن مهاباد به اتمام رسیده و در در این ایام مبارک افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: تا اردیبهشت 92 نیز ایستگاه راه آهن نقده به اتمام می رسد و ایستگاه راه آهن ارومیه هم تا پایان شهریور سال 92 اتمام و به بهره برداری خواهد رسید .

در ادامه این نشست استاندار آذربایجان غربی و اعضای شورای تامین مسکن استان به طرح مشکلات پروژه های حوزه راه و شهرسازی پرداختند و نیکزاد دستورات لازم را صادر کرد.