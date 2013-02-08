دانشگاه نرجس خاتون در رفسنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور اسماعیل نجار استاندار کرمان، عصر پنجشنبه دانشگاه نرجس خاتون(س) رفسنجان اولین ترم خود را آغاز کرد.

دانشگاه نرجس خاتون(س) که یکی از 9 دانشگاه خواهران در سطح کشور است با ارائه 3 رشته ادبیات فارسی، مترجمی زبان و علوم حدیث،82 دانشجو پذیرش کرده است. برای تأسیس این دانشگاه در مساحت 5 هزار متر مربع، 5/3 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

همچنین با حضور استاندار کرمان به مناسبت دهه فجر 3 طرح عمرانی، آبیاری تحت فشار، کشتارگاه صنعتی، جایگاه CNG در رفسنجان آغاز شد.

کشتارگاه صنعتی رفسنجان یکی دیگر از پروژه هایی بود که به بهره برداری رسید. این کشتارگاه با مساحت 13 هزار متر مربع شامل دو خط گوسفندی، پنتینگ و محل نگهداری دام است که روزانه 230 رأس سبک و سنگین را کشتار می کند.

جایگاه سی ان جی نیز با مساحت هزار متر مربع و ظرفیت 3 سکو با اعتبار 15 میلیار ریال با حضور استاندار و بدست مصطفی بخشی و یاسر جعفری فرزندان شهداء افتتاح گردید.

