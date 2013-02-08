مردم رفسنجان 60 میلیارد ریال در احداث پروژهای عمرانی مشارکت کردند

علی اکبر پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روستاهای رفسنجان بیش از 100 طرح ساخت پارک، جدولگذاری و خدمات روستایی در دهه مبارک فجر افتتاح شده است که بخش عمده ای از این اعتبارات با میزان 60 میلیارد ریال توسط مردم هزینه شده است.

وی با اشاره به تجهیز شش هزار هکتار از اراضی و باغات رفسنجان به آبیاری قطره ای، افزود: در سال جاری بیش از 625 هکتار از اراضی پسته رفسنجان به سیستم آبیاری قطره ای مجهز شده اند.

فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: در ایام مبارک و فرخنده دهه فجر 70 پروژه در شهرستان رفسنجان به بهره برداری می رسد که برای افتتاح و بهره برداری از این 70 طرح در مجموع 167 میلیارد و 256 میلیون ریال هزینه شده است.

پور محمدی آب رسانی به روستاه های رفسنجان با اعتبار 3.5 میلیارد تومان در سال جاری را از کاره های مهم و بزرگ شهرستان نام برد.

وی با تاکید بر حضور پررنگ مردم در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: دشمنان قصد دارند نظام اسلامی را به چالش بکشند و در این راستا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدماتی را آماده کرده‌اند.

فرماندار رفسنجان افزود: شرکت و حضور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن تاثیر زیادی دارد به طوری که دشمن را برای رسیدن به اهداف شوم خود ناکام می‌کند.

