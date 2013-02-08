مهمانی لاله ها و عطرافشانی گلزار شهدای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است و مراسم متمرکز عطرافشانی گلزار شهدا در امامزاده روشن آباد کردکوی برگزار شد.

امامزاده روشن آباد کردکوی جزو چهار گلزار شهدای کشور بوده که نماد گلزار شهدای روستایی شناخته شده است.

لزوم پیروی از شهدا

رئیس رئیس دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی کشور شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم عطرافشانی گلزار شهدای روشن آباد بر لزوم پیروی و تاسی از راهه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تاکرد.

حجت الاسلام بی آزار شیرازی عنوان کرد: شهدا یعنی کسانیکه که به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اسلام (ص) گواهی می دهند و باید این ارزشهای را گرامی داریم و برای حفظ و انتقال فرهنگ شهادت تلاش کنیم.

علاوه بر گلزار شهدای کردکوی، گلزار شهدای امامزاده عبدالله گرگان نیز با حضور مردم و مسئولان عطر افشانی شد.

حفظ وحدت عمل به وصیت شهداست

عیسی امامی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس حاشیه این مراسم گفت: مسئولان باید بیشتر در قبال خون شهیدان احساس مسئولیت داشته باشند و پاسدار خون شهدا باشند.

حجت الاسلام طاهری دیگر نماینده مردم گرگان و آق قلا نیز، بهترین عمل به وصعیت شهدا را حفظ وحدت و پیروی از مقام ولایت فقیه و رهبری بیان کرد.



