کارگاه آموزش تولید کفش مددجویان کمیته امداد زرین آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوروزی مدیر کمیته امداد شهرستان دهلران عصر پنجشنبه در این مراسم که در محل روستای گوراب پایین بخش زرین اباد برگزار شد، بیان داشت: جهت راه اندازی این کارگاه 110 میلیون ریال از محل اعتبارات این نهاد اختصاص داده شده است .

وی افزود: در هر دوره آموزشی این کارگاهتعداد 24 نفر کارآموز مهارتهای لازم را جهت تولید کفش چرمی فرا خواهند گرفت .

این مسئول با اشاره به اینکه به کلیه کارآموزان مدارک فنی و حرفه ای ارائه خواهد شد، اضافه کرد : درآینده محصولات تولیدی این کارآموزان بصورت تضمینی از آنان خریداری خواهد شد .

وی همچنین گفت: در حال حاضر 9 کارگاه آموزشی جهت آموختن مهارتهای فنی به مددجویان این نهاد در شهرستان دهلران فعال می باشد .

راه اندازی کارگاههای آموزشی از ضروری ترین اقدامات جهت ورود به کار و فعالیت است

فرماندار دهلران نیز در این مراسم گفت: آموختن آموزشهای فنی و حرفه ای به مددجویان از ضروری ترین اقدامات برای ورود آنها به کار و فعالیت می باشد .

بهزاد علیزاده تصریح کرد: اینگونه کارگاهها یکی از مهمترین راهکارهای ارتقاء سطح معیشت و اقتصاد خانواده ها به حساب می اید .

وی با بیان اینکه راه اندازی و گسترش اینگونه کارگاهها از اقدامات خوب کمیته امداد به حساب می آید، ادامه داد: همه ما باید کمک کنیم اینگونه مشاغل را در سطح استان و مناطق محروم گسترش دهیم .