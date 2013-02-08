به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد عصر پنجشنبه در آئین بهره برداری از این پروژه گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر450 میلیون تومان درنهاوند راه‌اندازی شده است و مردم نهاوند از امروز می‌توانند 17 شبکه‌ تلوزیونی و 15 شبکه رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را دریافت کنند.

آزاد اظهار داشت: سیستم دیجیتال صدا و سیما شهرستان تویسرکان نیز تا چند روز آینده به بهره برداری میرسد و با توجه به افتتاح شبکه های دیجیتال ملایر، نهاوند و اسدآباد پوشش دیجیتال استان همدان به بیش از 90 درصد می‌رسد.

وی عنوان کرد: طبق مذاکره‌های انجام شده با صدا و سیما، اگر در بخش فنی مشکلی وجود نداشته باشد، استانداری در بخش مالی حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد تا تمام شهرستانهای استان همدان زیرپوشش سامانه دیجیتالی صدا و سیما قرار گیرد.

مدیر‌کل صدا و سیمای مرکز همدان نیز گفت: با راه‌اندازی سیستم دیجیتال نهاوند مردم 17 شبکه تلویزیونی و 15 شبکه رادیویی دیجیتالی را با کیفیت بالا روی باند یو.اچ.اف دریافت می‌کنند.

حسین میسر اظهار داشت: با راه‌اندازی سیستم دیجیتال، امکان بهره‌برداری از تعداد شبکه‌های بیشتر با کیفیت بالاتری فراهم شده است.

میسر گفت: استان همدان در پوشش شبکه‌های تلویزیونی از آنالوگ به دیجیتال در کشور پیشتاز است.

67 پروژه کشاورزی و عمرانی در نهاوند به بهره‌برداری رسید

همچنین در این سفر یکروزه استاندار همدان به نهاوند 67 پروژه کشاورزی و عمرانی در بخش‌های، خدماتی و تولیدی بهره برداری شد.

این طرحها شامل 50 طرح آبرسانی با اعتبار 229 میلیارد و 970 میلیون ریال، هفت طرح آبیاری تحت فشار با اعتبار دو میلیارد و 796 میلیون ریال، دو طرح توسعه شیلات با اعتبار هشت میلیارد و 450 میلیون ریال و چهار طرح احداث استخر به حجم چهار هزار و 995 متر مکعب با اعتبار 964 میلیون و 800 هزار ریال و یک طرح کتابخانه در شهر برزول و چند طرح دیگر است.

همچنین فاز دوم کارخانه صنایع لبنی نیکو نام با اعتبار 12 میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

این طرح در زمینی به مساحت 70 هزار متر مربع احداث شده که سالانه 20 هزار و 100 تن انواع محصولات لبنی شامل شیر پاستوریزه، انواع پنیر و پنیر پیتزا، انواع ماست، دوغ و خامه قنادی تولید می کند.

با بهره برداری از فاز دوم این طرح 15 نفر به میزان اشتغالزایی آن افزوده شده و تعداد اشتغال آن به 55 نفر می رسد .

میزان کل سرمایه گذاری این طرح 91 میلیارد و 250 میلیون ریال بوده که از این میزان 12 میلیارد و 500 میلیون ریال آن به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه کشاورزی تامین شده است.

استاندار همدان در مراسم بهره برداری از این طرح ها نیز اظهار داشت: خدمات دولت در کشور بسیار گسترده و دارای تنوع بالا است که این نشان از عزم بالای مسئولان برای خدمتگزاری به مردم دارد.

علی محمد آزاد اظهار داشت: تلاشها و پیشرفتهای کشور حاصل مقاومت مردم و رهبریهای رهبر معظم انقلاب است که یک قدم از اهداف انقلاب عقب نشینی نکرده اند و روز به روز انقلاب را به اهداف خود نزدیکتر می سازند.

آزاد عنوان کرد: دولت در بخش کشاورزی فرصتهای خوبی را بوجود آورده و در زمینه کشاورزی و چه در زمینه صنایع وابسته با کمترین کارمزد بیشترین وام را به کشاورزان پرداخت کرده که باید از این فرصتها نهایت استفاده را برد.

وی عنوان کرد: ایجاد صنایع تبدیلی در شهرستان نهاوند ارزش افزوده خوبی برای شهرستان دارد و اگر صنایع تبدیلی در شهرستان نهاوند ایجاد شود علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، درآمد حاصل از تبدیل محصول برای نهاوند باقی خواهد ماند.

توسعه نهاوند در حوزه درون شهری مطلوب نیست

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توسعه نهاوند در حوزه درون شهری مطلوب نیست و در این زمینه باید بیشتر تلاش شود.

مهدی سنایی در مراسم افتتاح فاز دوم کارخانه لبنی نیکو نام اظهار داشت: اقدامات زیر بنایی برای توسعه و پیشرفت نهاوند در سطح شهرستان صورت نگرفته و باید اقدامات اساسی در بخش شهری صورت گیرد و چهره شهر تغییر اساسی داشته باشد.

وی افزود: مردم از وضعیت فعلی شهرستان و مبلمان شهری راضی نیستند و برای تغییر چهره شهر نهاوند میدان جدیدی احداث می شود و ساماندهی مسیل شهر نهاوند، ساماندهی تپه ابوذر، ساماندهی ورودی شهر به مرکز استان و ساماندهی موزه شهر مدنظر است.

سنایی گفت: در پنج سال گذشته حضور شش وزیر و 35 معاون وزیر در نهاوند به صورت اختصاصی میلیاردها ریال سرمایه گذاری در نهاوند را به همراه داشته و خوشبختانه زیر ساختهای توسعه نهاوند را فراهم ساخته است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر چه با رویکرد اقتصاد مقاومتی در زمینه اعتبارات با کاهش روبرو خواهیم بود اما با توجه به مشکلات شهر نهاوند باید توجه ویژه برای تغییردر ساختار شهری به عمل آید و اعتبارات استانی و ملی ویژه ای به این امر اختصاص داده شود.

مهدی سنایی با اشاره به پروژه های و طرح های کلان در حال احداث شهرستان مانند سد گرین، راه آهن و بیمارستان 160 تختخوابی گفت: از استاندار همدان انتظار می رود همچون چند ماه گذشته برای پیشرفت امور نظارت بر این پروژه ها را پیگیری کند.

سنایی عنوان کرد: علی رغم کمبود بودجه در شرایط حاضر هیچ پروژه ای در سطح شهرستان نهاوند تعطیل نیست.

63 درصد گشنیز کشور در نهاوند تولید می شود

فرماندار نهاوند نیز در مراسم بهره برداری از 50 پروژه ابرسانی کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: شهرستان نهاوند 63 درصد گشنیز کل کشور را تولید می کند.

مجتبی مولوی گفت: شهرستان نهاوند در تولید بسیاری از محصولات مقام اول استان و یا کشور را دارد و سهم عمده ای از تولید محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

مولوی عنوان کرد: در حال حاضردر استان همدان 50 درصد ذرت دانه ای، 98 درصد تولید آفتابگردان، 98 درصد گشنیز،50 درصد چغندر قند و صیفی جات، 18 درصد گوشت قرمز،60 درصد فراورده های لبنی،44 درصد عسل در استان مربوط به نهاوند است و این امر ظرفیت بالای کشاورزی نهاوند را نشان می دهد.

وی افزود: شهرستان نهاوند از پتانسیلهای بالایی در زمینه کشاورزی برخوردار است و قطب دامپروری و دامداری و شیلات استان است.

فرماندار نهاوند گفت: امسال در نهاوند علاوه بر طرحهای کشاورزی از دو هزار واحد مقاوم سازی شده روستایی،350 واحد مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر و چندین طرح دیگر بهره برداری می شود.

مجتبی مولوی اظهار داشت: در دهه فجر امسال 100 طرح کشاورزی، عمرانی و فرهنگی با اعتبار 440 میلیارد ریال در نهاوند به بهره برداری رسید که هم از نظر تعداد و هم از نظر جذب اعتبار مقام اول استان را دارا است

شهید طالبیان انسانی ولایت مدار بود که عاشقانه به اسلام و مردم خدمت کرد

استاندار همدان همچنین شامگاه پنج شنبه در دیدار با خانواده شهید فرهنگی سال حاج محمد طالبیان گفت: شهید طالبیان انسانی ولایت مدار بود که عاشقانه به اسلام و مردم خدمت کرد.

علی محمد آزاد اظهار داشت: امروز عزت و سر بلندی کشور به واسطه رشادتهای شهدای والا مقامی است که در برابر استکبار ایستادند و تن به سازش ندادند.

آزاد گفت: این شهید بزرگوار با توجه به مسئولیتهای زیادی که در طول زندگی داشت هیچگاه شیفته مقام نشد و همیشه با تواضع، برای خدمت به مردم به ویژه نیازمندان تلاش می کرد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در جمع هیئت امنای کنگره شهدای این استان از شهید طالبیان به عنوان یکی شهید فرهنگی برجسته نام بردند و از وی به نیکی یاد کردند.

استاندار همدان عنوان کرد: امروز حوزه تعلیم و تربیت کشور متاثر از نگاه شهدا است و همه اقدامات انجام شده برای پیمودن مسیر متعالی، از این نگاه سرچشمه می گیرد.

علی محمد آزاد گفت: شهید طالبیان روحیه ای متواضع و رئوف داشت و در عین حال در مقابل بی عدالتی ها سرسختانه می ایستاد و اجازه نمیداد بیت المال توسط کسی ضایع شود.