تأثیر قرآن بر فرهنگ عمومی مورد غفلت قرار گرفته است/ جشنواره سوم آیات از امشب آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شب گذشته 19 بهمن ماه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی آیات به ارائه سخن پرداخت و با تلاوت آیات ابتدایی سوره الرحمن گفت: تمامی مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم امری فطری هستند و در نهاد بشر وجود دارند، ولی پیامبران به عنوان انسا‌ن‌های کامل رسالت پیدا کردند تا این تعالیم را در انسان‌ها زنده کنند و پیام خداوند و قرآن کریم را به آنها ابلاغ کنند. اولین معلم انسان خداوند بوده است. معلمی شغل انبیاء است، چون خداوند معلم قرآن است.

وی افزود: در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما در بعد محتوایی دو هدف و راهبردی مهم را دنبال می‌کنیم که یکی از آنها این است که به امور هنری محتوای دینی و قرآنی ببخشیم. قرآن و عترت بزرگترین سرمایه‌های ما هستند و اگر هنر بتواند محتوای قرآن و دین را به خود بگیرد، بزرگترین دغدغه و مشکل بشر یعنی پوچ‌گرایی را برطرف می‌کند.

محمدی در ادامه سخنانش اظهار داشت: در بعد اجرایی عامل تسری عدالت فرهنگی به استان‌ها و شهرستان‌های کشور و همچنین استعدادیابی قرآنی در کشور سرلوحه کار دومین جشنوار بین‌المللی قرآنی آیات قرار دارد. تأثیر قرآن بر فرهنگ عمومی کشور ازجمله موضوعاتی است که مورد غفلت قرار گرفته است.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنانش بیان کرد: قرآن خطاب‌های جهان شمول دارد و هیچ کدام از خطاب‌های آن محدود به یک قبیله و قوم خاص نیست بلکه تمام نژادها و نوع انسان را مورد خطاب خود قرار می‌دهد. خود خداوند در قرآن کریم به شیوه هنرمندانه سخن گفته است و از این ابزار نهایت استفاده را کرده است و بر این اساس هدف راهبردی ما بیان هنرمندانه پیام آیات قرآن است. هنرمند واقعی، هنرمندی است که بتواند با مفاهیم قرآن تعالی پیدا کند و با استفاده از ابزار هنر پیام خود را به جهانیان ابلاغ کند.

دبیر شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی تصریح کرد: بزرگترین سرمایه اسلام هیمنه قرآن کریم و سیطره شخصیت حضرت رسول اکرم(ص) است که مورد اتفاق و قبول همه فرق اسلامی است و نخ تسبیح وحدت امت اسلامی در همه نقاط جهان و در همه زمان‌ها است. شعار دومین جشنواره آیات، «انسان، قرآن و هنر» بود و دلیل اینکه قرآن بین هنر و انسان آمده، این است که انسان و هنر می تواند با اعتصام به آموزه های قرآنی رشد کنند و به تعالی خود برسند و به جایی نائل شوند که از انحصار زمان خارج شوند و پیام خود را در همه قرون منتقل کنند.

حجت الاسلام محمدی در ادامه سخنانش در مورد آینده این جشنواره بیان کرد: از امشب جشنواره سوم آیات آغاز می شود، این همایش طی سال آینده در 31 استان برگزار می شود و در هفته اول اسفندماه مدیران کل فرهنگ و ارشاد نشست مشترکی دارند تا تقسیم کار صورت گیرد.

وی در پایان سخنانش گفت: مرحله منطقه ای جشنواره سوم آیات از 12 رجب تا 15 شعبان در 300 شهرستان کشور برگزار می شود که در ماه رمضان مرحله استانی و در میلاد حضرت رسول(ص) مرحله کشوری و در دهه فجر هم مراسم اختتامیه برگزار می شود.