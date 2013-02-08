آزادی یک اسیر پس از 110 روز اعتصاب غذا/ یورش به روستایی در رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، منابع فلسطینی از آزادی اکرم الریخاوی اسیر فلسطینی از زندانهای رژیم صهیونیستی پس از 110 روز اعتصاب غذای وی خبر دادند.

منابع فوق بیان کردند: اسیر آزاده شده فلسطینی که از ساکنان نوار غزه است، به بیمارستان دار الشفا در غزه برای انجام آزمایشهای پزشکی اعزام شده است.

این منابع اعلام کردند: الریخاوی پس از آزادی و ورود به نوار غزه با اشاره به اوضاع اسفناک زندانیان فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی، خواستار حمایت از آنها شد.

این در حالی است که کمیته دفاع از اسیران و زندانیان در بند رژیم صهیونیستی تجمع همبستگی با اسیران در مقابل دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیروت برگزار کرد.

در این تجمع برخی نمایندگان لبنانی، "عمر زین" دبیر کل اتحادیه وکلای عرب، "محمد نمر زغموت" رئیس شورای اسلامی فلسطین، "عطا الله محمود" نماینده حزب الله لبنان، "فتحی ابوالعردات" عضو جنبش فتح، "معن بشور" دبیر جمعیت حمایت از فلسطین و عراق و نمایندگان برخی گروههای فلسطین و تعدادی از ساکنان اردوگاههای فلسطینی در بیروت حضور داشتند.

ابو العردات در سخنانی در این تجمع خواستار آزادی فوری اسیران شد و درباره وخیم شدن وضع جسمانی سامر العیساوی و ایمن الشراونه و دیگر هم بندان آنها هشدار داد.

از سوی دیگر منابع فلسطینی از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به روستای بدرس در غرب رام الله و زخمی شدن تعدادی از فلسطینی ها در این حمله خبر دادند.