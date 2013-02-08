بهره برداری از 60 طرح عمرانی و تولیدی در مینودشت

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجرای این طرح ها که عصر پنجشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستان بهره برداری شد، بیش از 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

محمد عجم فرماندار مینودشت در حاشیه مراسم بهره برداری از این طرح ها افزود: با اجرای این طرح ها برای 39 نفر اشتغالزایی شد.

وی اظهار داشت: آبرسانی به هشت روستا، احداث هفت خانه بهداشت، گازرسانی به پنج واحد صنعتی، برق رسانی پنج محور از جمله طرح ها بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین از 24 طرح خوداشتغالی نیز بهره برداری شده است.

به گزارش مهر، همزمان با سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی نیز، هزار و 98 پروژه عمرانی و اقتصادی با چهار هزار و 262 میلیارد ریال در گلستان افتتاح و کلنگ زنی می شود که از کل پرو‍ژه های اجرایی 998 پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و 845 میلیارد ریال قابل افتتاح است که از این تعداد 464 پروژه در بخش عمرانی و 534 طرح دیگر در بخش اقتصادی است.



از بین تمامی پروژه های اجرایی 100 پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 417 میلیارد ریال قابل کلنگ زنی بوده که 94 طرح عمرانی و 6 طرح اقتصادی است.



پروژه های اقتصادی برای بیش از سه هزار و 356 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد، همچنین در سطح استان 11 هزار و 172 واحد مسکن مهر در اراضی دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر 2458 میلیارد ریال افتتاح می شود.