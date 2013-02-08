همه مناطق شهری دهلران به ایستگاه های آتش نشانی تجهیز شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده عصر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی ایستگاه جدید آتش نشانی شهر پهله بخش زرین آباد که با حضور امام جمعه دهلران و تعدادی دیگر از مسئولین برگزار شد، اظهار داشت: این ایستگاه آتش نشانی در زیر بنای حدود 314 متر احداث و حداکثر تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: جهت احداث این ایستگاه دو میلیارد ریال از محل اعتبارات خدمات شهری شهرداری پهله اختصاص یافته است.
علیزاده اضافه کرد: ایستگاه های آتش نشانی جهت بالابردن حفاظ امنیتی مناطق شهری و روستایی بسیار ضروری هستند.
بهره برداری از بازارچه شهری پهله زرین آباد
با حضور امام جمعه و فرماندار دهلران و همچنین تعدادی دیگر از مسئولین شهرستان، بازارچه شهری شهر پهله زرین اباد مورد بهره برداری قرار گرفت.
شهردار شهر پهله در این مراسم اظهار داشت: جهت راه اندازی این کارگاه اعتباری در حدود یک میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.
سجاد میرزایی افزود: این بازارچه شامل 16 غرفه بوده که مشاغل گوناگونی از طریق این غرفه ها راه اندازی شده است.
وی افزود: از آنجایی که این شهر تاکنون فاقد بازارچه بوده راه اندازی آن یکی از ضروری ترین نیازهای این شهر بوده است.
برگزاری مسابقات ورزشی بومی محلی مددجویان روستایی و عشایری زرین آباد
مدیر کمیته امداد امام شهرستان دهلران از برگزاری مسابقات ورزشی بومی محلی در بخش زرین آباد این شهرستان به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر خبر داد.
حسین نوروزی بیان داشت: این جشنواره ورزشی یک روزه در روستای آگره بید و با حضور مددجویان کمیته امداد تعدادی از روستاهای این بخش و همچنین مشارکت سایر اقشار روستایی برگزار شد.
وی افزود: این جشنواره در رشته های طناب کشی، تیر اندازی و چند رشته محلی دیگر برگزار شد.
نوروزی تصریح کرد: در کنار این جشنواره ورزشی پخت غذاهای محلی وسنتی ، ارائه خدمات پزشکی رایگان به روستائیان، قرائت شعر محلی و همچنین برنامه های متنوع دیگری با شور و حال خاصی برکزار شد.
وی افزود: در پایان این جشنواره به برگزیدگان هر رشته و همچنین مددجویان موفق و برگزیده این روستاها جوایزی اهدا شد.
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