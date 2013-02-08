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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

هفته سیزدهم کورس پاییزه - زمستانه اسبدوانی آق قلا برگزار شد

هفته سیزدهم کورس پاییزه - زمستانه اسبدوانی آق قلا برگزار شد

آق قلا - خبرگزاری مهر: هفته سیزدهم کورس اسبدوانی پاییزه - زمستانه گلستان با شرکت چابکسواران کشوری و استانی در مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که عصر پنجشنبه برگزار شد، 75 راس اسب ورزشی در هفت دور هزار، هزار و 600 و 1700 متری به رقابت پرداختند.

در کورس اول علی رجال با اسب یونیکسول، عبد محمد غراوی با پی تین در کورس دوم، احمد پقه با ناز پسر در کورس سوم و نادر صالح پور با اسبهای شرینا و کمین  در دیگر کورسها برتر شدند.

همچنین ابوطالب چاری زاده با اسب ورزشی بیدبال و طاهر ایگدری با نازآباد در کورسهای ششم و هفتم این رقابتها زودتر از بقیه چابکسواران به خط پایانی رسیدند.

هفته پایانی و قهرمانی مسابقات اسبدوانی پاییزه – زمستانه آق قلا بعد از ظهر جمعه در مجموعه سوارکاری شهرستان آغاز می شود.

کد مطلب 1811722

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