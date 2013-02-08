هفته سیزدهم کورس پاییزه - زمستانه اسبدوانی آق قلا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که عصر پنجشنبه برگزار شد، 75 راس اسب ورزشی در هفت دور هزار، هزار و 600 و 1700 متری به رقابت پرداختند.

در کورس اول علی رجال با اسب یونیکسول، عبد محمد غراوی با پی تین در کورس دوم، احمد پقه با ناز پسر در کورس سوم و نادر صالح پور با اسبهای شرینا و کمین در دیگر کورسها برتر شدند.

همچنین ابوطالب چاری زاده با اسب ورزشی بیدبال و طاهر ایگدری با نازآباد در کورسهای ششم و هفتم این رقابتها زودتر از بقیه چابکسواران به خط پایانی رسیدند.

هفته پایانی و قهرمانی مسابقات اسبدوانی پاییزه – زمستانه آق قلا بعد از ظهر جمعه در مجموعه سوارکاری شهرستان آغاز می شود.