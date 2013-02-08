چهار طرح تولیدی - عمرانی در ملایر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار همدان بعدازظهر پنجشنبه در آیین بهره برداری از این طرحها گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هر تصمیمی که در ابن کشور گرفته می‌شد اول منافع آمریکا در آن اعمال و بعد منافع مردم ایران در نظر گرفته می شد.

وی دو مقوله مهم استقلال و آزادی را بزرگترین نعمت و از برکات انقلاب اسلامی برای ملت ایران برشمرد و اظهارداشت: از اولین روزهای انقلاب اسلامی تا به امروز که 34سال از عمر این انقلاب می‌گذرد هنوز دشمن از توطئه و تهدید علیه ملت ایران دست بر نداشته است.

وی شروع جنگ تحمیلی هشت ساله از سوی دشمن و تخریب شهرهای ایران و به شهادت رساندن جوانان این مرزو بوم را از عواقب جنگ نابرابردشمن علیه کشورمان بیان کرد وافزود: ترور شخصیت‌های انقلاب، به راه انداختن تفرقه در برخی مناطق مرزی، تهاجم فرهنگی و امروز تهدید و تحریم و جنگ اقتصادی از توطئه‌های دشمن علیه ملت ایران است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود درآمد بالای نفتی ایران، هیچ پیشرفتی در کشور حاصل نبود، ابراز داشت: بهره‌مندی بیش از 90 درصد جمعیت روستایی از گاز، ساخت مدارس در همه روستاها، بهره‌مندی روستاهای بالای 20 خانوار از نعمت تلفن و برق و برخورداری بیشتر روستاها از آب آشامیدنی سالم و جاده آسفالته از برکات انقلاب اسلامی است.

آزاد در ادامه مردم ایران را مایه اقتدار و بهترین سرمایه برای کشور خواند و گفت: با وجود این مردم، دشمن به خود اجازه یک قدم جلو آمدن را نمی‌دهد و امروز دشمن سخت‌ ترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران اعمال کرده اما مردم مقتدرانه در برابر تحریم‌های دشمن ایستاده‌اند.

وی عنوان کرد: بنا به فرموده رهبر انقلاب این تحریم‌ها یک پیچ دشمن است که ملت ایران با مقاومت آن را مانند پیچ‌های دیگر پشت سرخواهد گذاشت.

مدیر کل نوسازی مدارس استان همدان نیز افزود: در دهه فجر امسال هشت میلیارد و500 میلیون تومان طرح و پروژه در قالب نوسازی در استان همدان بهره برداری شده است.

ابراهیم امینی فرد از افتتاح 205 کلاس درس در دهه فجر امسال در استان همدان در قالب طرح نوسازی مدارس خبر داد و افزود: افتتاح 95 اتاق شامل کارگاه‌ها، سالن‌های ورزشی و نمازخانه از دیگر طرح‌های افتتاحی در دهه فجر امسال در قالب طرح‌های نوسازی مدارس بوده است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه در بحث نوسازی مدارس ساخت 20 سالن ورزشی در ملایر در سال‌های گذشته مصوب شده است، افزود 16 مورد از این تعداد ساخته و اجرا شده و در دست تحویل است و ما بقی نیز تا پایان سال آینده ساخته می‌شود.

امینی فرد به سالن ورزشی چند منظوره حسین آباد ناظم اشاره و عنوان کرد: این سالن ورزشی چند منظوره با 930 متر زیر بنا ساخته و برای آن 350 میلیون تومان اعتبار از اعتبارات نوسازی مدارس هزینه شده است.

همچنین در این روز فاز اول گاوداری 2500راسی بنیاد مستضعفان شهرستان ملایر به بهره برداری رسید.

این طرح در زمینی به مساحت 30 هکتار احداث شده که با حجمی بالغ بر 3900 میلیارد ریال سرمایه گذاری در حال احداث است و بخشی از این اعتبار از طریق تسهیلات بانکی و ما بقی آورده شخصی است.

این گاوداری در حال حاضر با تولید روزانه 15 تن شیر خام بخش قابل توجهی از تولیدات شیر استان همدان و شهرستان ملایر را تامین می کند که با بهره برداری از فاز اول آن حجم تولید تا 55 تن رسید و با بهره برداری کامل از این طرح حجم تولید شیر به 115 تن خواهد رسید.

با بهره برداری از فاز اول این طرح تولیدی برای 40 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی و با بهره برداری کامل از آن برای 200 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود

همچنین واحد صتعتی بسته بندی آب آشامیدنی شرکت جام جهان نمای غرب با حضور استاندار در ملایر افتتاح شد.

این طرح تولیدی نیز با تولید بسته بندی آب آشامیدنی، آبمیوه و کنسانتره، آب معدنی طعم دار، با اعتباری بالغ بر 21میلیارد و 200 میلیون ریال ایجاد شده که برای 27 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

شرکت تعاونی ماکیان گوشت ملایر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 100 میلیون تومان افتتاح شد.

این کشتارگاه طیور ظرفیت ذبح 16 هزار قطعه طیور را در شبانه روز دارد و به عنوان یکی از مجهزترین کشتارگاه های استان و غرب کشور محسوب می شود.

این کشتارگاه در زیر بنایی افزون بر سه هزار متر احداث شده که برای 37 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی دارد و ظرفیت اشتغال آن تا بیش از 60 نفر افزایش خواهد داشت.