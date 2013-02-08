یادواره 324 شهید شهرستان مانه و سملقان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنج شنبه شب نخستین یادواره 324 شهید والامقام شهرستان مانه و سملقان با حضور مسئولان شهرستانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و جمع کثیری از دیگر اقشار مختلف مردم در محل مصلای نماز جمعه آشخانه برگزار شد.

امام جمعه علی آباد کتول در این یادواره، شهادت را بالاترین پاداش و سرمایه ملی دانست و افزود: شهید و شهادت متعلق به همه زمان ها بوده و می بایست ارزش های آن نیز برای تمامی اعصار حفظ شود.

حجت الاسلام محمدصادق باقری با تاکید بر حفظ و گسترش فرهنگ شهادت در جامعه، اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اسلامی سبب می شود تا نظام در برابر تهدیدها و توطئه های دشمنان بیمه شود.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان نیز در این مراسم عنوان کرد: بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان نظام، حفظ و گسترش فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و نیز آگاه سازی نسل جوان با آرمان های شهدا و امام راحل(ره) است و یادواره های شهدا نیز به همین منظور برگزار می شود.

سید محمدرضا هاشمی در ادامه با اشاره به بیداری اسلامی ملت های مسلمان منطقه و سرنگونی مهره های دست نشانده استکبار در این کشورها، افزود: بیداری اسلامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیج مردمی برای سرنگونی دست نشانده های استکبار و مقاومت ستودنی مردم مسلمان منطقه برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت مردم انقلابی ایران برای سرنگونی رژیم ستمشاهی و رزمندگان دفاع مقدس در طول هشت سال جنگ تحمیلی است.

وی همچنین با گرامیداشت دهه مبارک فجر، بر لزوم حضور یکپارچه و همگانی مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه تاکید و تصریح کرد: دشمنان داخلی و خارجی نظام به روز 22 بهمن سال جاری چشم دوخته اند و مردم انقلابی ایران می بایست با حضور گسترده خود امید آنها را به یاس تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در طول دوران دفاع مقدس از خراسان شمالی 33 هزار رزمنده عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شدند و این استان در طول دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، دو هزار و 635 شهید، شش هزار و 613 جانباز و 370 آزاده را تقدیم اسلام و انقلاب کرد.

