قلب علوم انسانی باید قرآنی شود/ اسلامی شدن علوم لازمه اسلامی شدن جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محی الدین حائری شیرازی، شب گذشته 19 بهمن ماه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی آیات به ارائه سخن پرداخت و با بیان اینکه تا زمانی که علوم انسانی قرآنی نشوند و از اسلام و قرآن بهره نگیرند جامعه و دانشگاه ما قرآنی نمی شود، گفت: هدایت کشتی در کابین انجام می شود و بنابراین قلب علوم انسانی باید قرآنی شود.

وی افزود: لیبرالیسم و کمونیسم نتوانستند قرآن را به خوبی بفهمند و به همین خاطر با مشکل مواجه شدند، کمونیسم سقوط کرد و لیبرالیسم هم به زودی سقوط می کند.

وی با تأکید بر استفاده از تکنولوژیهای جدید برای گسترش معارف اسلامی تصریح کرد: مهم این است که ما اهل مبارزه باشیم و از تکنولوژی نترسیم. اگر تکنولوژی های روز از ماهواره و اینترنت به دست افراد درستکار بیفتد در راستای صحیح از آن استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه بصیرت قرآنی باید از کابین یعنی مراکز دانشگاهی شروع شود تا هدایت قرآنی جامعه ممکن شود، اظهار داشت: علوم قرآنی را از عرشه و متن جامعه به مراکز علمی هدایت کنید تا علوم انسانی را متحول کند. از عصر تکنولوژی و ماهواره نباید ترسید، زیرا تکنولوژی ظرفی است با محتوای آلوده و با محتوای درست و انتقال آن به جهان می‌توان پیشرفت کرد. امروزه کابین کشور‌های اسلامی را غرب در اختیار گرفته که باید مراقب این موضوع باشیم.

آیت‌الله حائری شیرازی با بیان اینکه جوان عصر ماهواره و اینترنت با جوان عصر ویدیو قابل مقایسه نیست، اظهار داشت: نوآوری در یک دستی نیست و مبارزه با دشمنان اسلام در عصر تکنولوژی، راه رشد و تعالی در راه خداست.

وی با بیان اینکه علوم تجربی کاری به تعریف از انسان ندارد، تأکید کرد: انسان اختیار جدی برای اعمالش ندارد، به همین دلیل انسان در محضر پاسخ‌گویی قرار می‌گیرد و مانند ماشین نیست که هرچه داده شده، به عنوان فرآورده پس بدهد و چرایی نداشته باشد.