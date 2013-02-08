سومین پایگاه سلامت اجتماعی مازندران در قائم شهر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی صبح جمعه درمراسم آغاز بکار سومین پایگاه سلامت اجتماعی مازندران در قائم شهر اظهار داشت: پایگاه سلامت اجتماعی را مرکزی برای جذب مشارکت های اجتماعی مردم در راستای همکاری با سازمان تامین اجتماعی است.

وی اظهار داشت: با مراجعه افراد بسیاری از چالش ها و آسیب های اجتماعی شناسایی با کمک مشاوران پایگاه رسیدگی می شود.

ردایی افزود: افراد می توانند برای هر نوع مشکلی اعم از معضلات عمرانی، اجتماعی، تربیتی و مشاوره پیش از ازدواج به این پایگاه مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: وظیفه این مرکز خدمت به خانواده ها و مشاوره به آموزش مهارت های زندگی به این افراد بپردازد.

ردایی با اشاره به ایجاد مهد های حاشیه ای در استان اذعان داشت: این مراکز مکانی برای مراجعه کودکان بی سرپرست یا آسیب دیده که در صورت مراجعه، مرکز موظف به ارائه یک وعده غذای گرم به این کودکان است.

سومین پایگاه سلامت اجتماعی مازندران در منطقه ترک محله قائم شهر برای بررسی مونوگرافی مناطق سمنادشت، شهید پلنگی و ترک محله آغاز به کار تا با شناخت آسیب های اجتماعی اقدام به پیشگیری و ارتقا سطح سلامت روان جامعه با آگاهی، اطلاع رسانی و آموزش بپردازد.



