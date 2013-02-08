ایام الله دهه فجر یادآور حماسه ای ماندگار در تاریخ معاصر ایران و جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی در پیامی به مناسبت ایام الله دهه فجر اعلام کرده است: در چنین روزهایی امت دلاور و سرافراز و مجاهد ایران در لبیک به ندای امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و در تبعیت از فرمان آن راحل عظیم القدر (قدس الله نفسه الزکیه)، علیه استبداد حاکم و نظام سلطه بپا خاست و با نثار خون بهترین فرزندان میهن عزیز، بساط ظلم و استبداد و سلطه بیگانگان را برچید.

نماینده ولی فقیه در خراسان و تولید آستان قدس رضوی افزوده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی، موهبت الهی به خروش و فریاد خالصانه این مردم بود و امروز پس از 34 سال از آن حماسه جاوید، شاهد موفقیت‌های غرورانگیز این نظام در عرصه‌های داخلی و بین المللی هستیم.

آیت الله واعظ طبسی بیان کرده است: این موفقیت‌ها، رهاورد ایستادگی، فداکاری، ایثار و از خود گذشتگی، وحدت و یکپارچگی این امت و در پرتو اطاعت از ولی امر زمان و رهبر معظم انقلاب اسلامی حاصل شده است.

وی اظهار کرده است: بدیهی است استمرار این نعمت الهی نیز در سایه همین عوامل ممکن خواهد بود.



نماینده ولی فقیه در خراسان و تولید آستان قدس رضوی افزوده است: به شکرانه این موهبت الهی و پاس‌داشت دستاوردهای بی‌بدیل انقلاب اسلامی و در حمایت همه‌جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبعیت از ولی امر مسلمین، عموم مردم شریف ایران به‌ویژه آقایان علمای اعلام، اساتید محترم حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان عزیز و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را به شرکت گسترده در راهپیمایی باشکوه روز 22 بهمن دعوت می کنم تا بار دیگر شکوه، عزت، اقتدار، وحدت و حمایت همه‌جانبه مردم از نظام و رهبری و سرافکندگی و ذلت معاندان داخلی و دشمنان خارجی را به نمایش گذارد.