خدابنده 428 شهید تقدیم نظام کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نیک بخش شامگاه پنجشنبه در دیدار با خانواده شهدا در خدابنده افزود:امروز نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهیدان استقلال و اقتدار دارد.

وی اظهار داشت: خدابنده به لحاظ جمعیت بیشترین شهید و جانباز را در استان به خود اختصاص داده است و این امر هم بسیار حائز اهمیت است.

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان گفت:در کشور کم سن و سال ترین نوجوان شهید سلطانی 11 ساله در این شهرستان بوده است.

نیک بخش تاکید کرد:امت ایران امروز امنیت و آرامش خود را مدیون خون شهدا هستند و در این راستا باید ملت ایران امروز دین خود را به شهیدان ادا کنند.

وی در ادامه افزود:اگر امروز ایران توانسته در همه حوزه ها حرف اول را در دنیا بزند به برکت خون شهیدان است .

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان یادآورشد:در راستای پاسداشت خون شهیدان باید جوانان امروز با اتکا بر تحصیل و دانش راه این شهیدان را ادامه دهند.

نیک بخش گفت:در زمان انقلاب مردم هیچ گونه استقلال و امنیتی نداشتند ولی با شجاعت و ولایی بودن شهیدان این امر هم امروز به اقتدار تبدیل شده است.

