  1. عناوین کل
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

نیک بخش :

خدابنده 428 شهید تقدیم نظام کرده است

خدابنده 428 شهید تقدیم نظام کرده است

زنجان -خبرگزاری مهر:مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان گفت:خدابنده 428 شهید ،هزار و 12 جانباز و آزاده تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است .

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نیک بخش شامگاه پنجشنبه در دیدار با خانواده شهدا در خدابنده افزود:امروز نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهیدان استقلال و اقتدار دارد.

 وی اظهار داشت: خدابنده به لحاظ جمعیت بیشترین شهید و جانباز را در استان به خود اختصاص داده است و این امر هم بسیار حائز اهمیت است.

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان گفت:در کشور کم سن و سال ترین نوجوان شهید سلطانی 11 ساله در این شهرستان بوده است.

نیک بخش تاکید کرد:امت ایران امروز امنیت و آرامش خود را مدیون خون شهدا هستند و در این راستا باید ملت ایران امروز دین خود را به شهیدان ادا کنند.

وی در ادامه افزود:اگر امروز ایران توانسته در همه حوزه ها حرف اول را در دنیا بزند به برکت خون شهیدان است .

مدیر کل بنیاد شهید و ایثار گران استان زنجان یادآورشد:در راستای پاسداشت خون شهیدان باید جوانان امروز با اتکا بر تحصیل و دانش راه این شهیدان را ادامه دهند.

 نیک بخش گفت:در زمان انقلاب مردم هیچ گونه استقلال و امنیتی نداشتند ولی با شجاعت و ولایی بودن شهیدان این امر هم امروز به اقتدار تبدیل شده است.
 

کد مطلب 1811731

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید