کارخانه بازیافت کرمان پس از شش ماه بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه یک از آغاز عملیات پاکسازی محله های سطح منطقه یک شهرداری با عنوان طرح 137 برای استقبال از بهار 1392 خبر داد.

علی سعیدی از عملیات پاکسازی محله های سطح منطقه ی یک از هم اکنون خبر داد و افزود: این طرح با هدف نزدیک شدن به فصل بهار و استقبال از نوروز باستانی 1392 به رسم دیرین با تنظیف خانه و شهرمان شروع شده است و تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی از کلیه شهروندان خواست :در این طرح با نیروهای منطقه هم کاری لازم را به عمل آورند.

گفتنی است این طرح از شهرک بداغ آباد واقع در انتهای بولوار شهید عباس پور آغاز شده است.

تشکیل جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در شهرداری کرمان

قائم‌مقام و معاون خدمات شهری شهردار کرمان در این نشست که با حضور نمایندگانی از اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری، آموزش و پرورش، انجمن هتل‌داران، آب و فاضلاب، اداره‌ی نظارت بر اماکن عمومی، شرکت گاز، مخابرات ،شرکت توزیع نیروی برق شمال و جانشین معاون خدمات شهری شهردار درد فتر وی برگزار شد،ضمن اشاره به برپایی جلسه‌ای با موضوعیت تسهیلات نوروزی و ارائه‌ی خدمات به مسافران در استانداری و انتصاب شهردار کرمان به سمت

معاون اسکان و پذیرایی ستاد تسهیلات سفر استان از سوی استاندار کرمان هدف از برپایی این نشست را هماهنگی هر چه بیش‌تر بین شرکت‌ها و نهادهای خدمات‌رسان به مسافران در ایام نوروز امسال برشمرد.



طراحی 2 دستگاه اتوبوس متناسب با حال و هوای انقلابی ویژه دهه فجر

به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دو دستگاه از اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی متناسب با حال و هوای انقلابی بصورت کامل طراحی شده اند و در سطح شهر به سرویس دهی مشغول می باشند.

بر اساس این گزارش هدف از اجرای این طراحی یادآوری خاطرات دوران انقلاب شکوهمند اسلامی در اذهان عمومی می باشد.

بازگشایی کارخانه بازیافت شهرداری کرمان

کارخانه بازیافت کرمان با حضور شهردار ،قائم مقام شهردار و معاون خدمات شهری شهرداری و جمعی از مدیران ،معاونان و شهرداران مناطق بازگشایی شد.

شهردار کرمان ضمن بازدید از مجموعه کارخانه بازیافت شهرداری کرمان ، از بازگشایی و فعالیت مجدد این کارخانه ابراز خرسندی نمود.

ابوالقاسم سیف الهی تجهیزات بکار رفته در کارخانه بازیافت را خوب ارزیافتی کرد و گفت :کلیه ابزار و امکانات کارخانه در نوع خود عالی و بی نظیر است اما استفاده از تونل باد جهت جداسازی زباله های پلاستیکی از سایر زباله ها ضروری به نظر می رسد.

وی با اشاره به وجود تونل باد در کارخانه های بازیافت تهران و اصفهان ، خاطر نشان کرد: استفاده از تونل باد در کارخانه بازیافت کرمان موجب جداسازی راحت زباله های پلاستیکی از سایر زباله ها شده و سرعت و دقت در کار جداسازی زباله ها را دوچندان می کند.

وی با اشاره به اینکه بخش اعظم زباله ها پس از دفع ،پوسیده و به بهترین شکل به طبیعت باز می گردند ، افزود: متاسفانه زباله های پلاستیکی از این امر مستثنی بوده و قابلیت پوسیدن و بازگشت به طبیعت را ندارند لذا جداسازی و استفاده مجدد از آنها یکی از ضروریات است که باید به بهترین شکل به آن پرداخت شود.

آتش سوزی دلیل تاخیر در کارکرد کارخانه

قائم مقام شهردار و معاون خدمات شهری شهرداری نیز در این مراسم با اشاره به اینکه کارخانه بازیافت در سال 1384 و با هزینه کرد 300 میلیون تومان احداث شد، افزود :این کارخانه نواقصی داشت که با مدیریت مهندس سیف الهی رفع و تکمیل شد.

حسین کردی با اشاره به ظرفیت 150 تنی روزانه کارخانه افزود :فعالیت های کارخانه به بخش خصوصی سپرده شده است.

وی با اشاره به آتش سوزی کارخانه در اردیبهشت ماه سال 91 گفت:ظرف 6 ماه گذشته تجهیزات لازم خریداری و نصب شده و عملیات بازسازی انجام است.

وی با ابراز خرسندی از فعالیت مجدد کارخانه بازیافت افزود:330 میلیون تومان اعتبار مجدد هزینه شده است تا کارخانه توانست فعالیت خود را از سر بگیرد.

مهندس کردی با اشاره به شیوه تولید کود کمپوست به صورت هوادهی در کارخانه بازیافت کرمان خاطرنشان کرد:این شیوه پسندیده ترین روش تولید کود کمپوست در کشور است که از این لحاظ برای شهر کرمان افتخار آفرین است.وی در ادامه جهت



وی در ادامه صحبت های خود به ادغام سازمان های خدمات موتوری و بازیافت اشاره کرد و گفت :سازمان های یاد شده اگر چه مستقل از یکدیگربودند اما موازی کاری داشتند که به این دلیل تصمیم بر ادغام آنها گرفته شد و در حال حاضر تحت عنوان سازمان پسماند فعالیت می کند.

وی در پایان با اشاره به شیوه ی صحیح جداسازی و دفن زباله های عفونی و غیر عفونی در این کارخانه ،یاداور شد: بخشی از کود کمپوست تولیدی در فضاهای سبز شهر کرمان مورد استفاده قرار می گیرد.



