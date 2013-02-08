اقتصاد و اخلاق امروز کشور در شان نظام اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه پنج ‌شنبه در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم در مسجد زین العابدین(ع) قم برگزار شد، قم را پایگاه مرجعیت و فقاهت و از کانون‌های اصلی دفاع از اسلام ناب برشمرد و افزود: قم زادگاه انقلاب اسلامی است و اگر قم نبود انقلاب نیز بوجود نمی‌آمد، چرا که انقلاب از قم آغاز شد و به تدریج همه کشور را فرا گرفت.



وی عنوان کرد: از سال 55 همه گروه‌های چریکی، چه آنهایی که با امام همراه بودند و چه آنهایی که با امام نبودند، دستشان را بالا بردند و در واقع سال 55 اوج یاس و ناامیدی انقلابیون بود.



فرمانده سپاه پاسداران در دوران فاع مقدس افزود: در آن زمان اکثر انقلابیون در زندان بودند و کسانی هم که در بیرون از زندان بودند قدرت فعالیت نداشتند و با اوج قدرت نمایی ساواک و حکومت مواجه بودند.



وی گفت: امام انقلاب را زمانی آغاز کرد که تمام شیوه‌های گروه‌های لیبرالی، جبهه ملی، نهضت آزادی و گروه‌های مسلحانه به انتهای خط خود رسیده بودند.



برای تثبیت انقلاب، فشار‌های سنگینی به مردم وارد شد



رضایی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان تثبیت آن فشار‌های سنگینی به مردم وارد شد، افزود: از جمله این اتفاقات کودتای نوژه، جنگ تحمیلی، درگیری‌های مسلحانه منافقین در سراسر کشور بود.



وی افزود: ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در داخل کشور تا سال 72 ادامه داشت و باید دانست که این انقلاب به سختی و مشقت‌های بسیاری به پیروزی رسیده وتثبیت شده است.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام استقلال و آزادی را از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی برشمرد و ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول دفاع مقدس توانست قدرت دفاعی خود را بازیابی کند و آن را تبدیل به قدرت بازدارنده کند.



وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس از زمان جنگ تاکنون سه بار اعلام کرده‌اند که قصد دارند به ایران حمله کند بیان داشت: بوش رئیس جمهور سابق آمریکا حتی یکبار دستور حمله را هم صادر کرده بود، اما ایران اسلامی به دلیل رسیدن به قدرت بازدارندگی هر سه بار این تهدید‌ها را در نطفه خفه کرده است.



رضایی عنوان کرد: کشور ایران بعد از دوران صفویه همانند برف آب می‌شد و روزگاری بحرین، گرجستان، نخجوان معلق به ایران بوده است.



ناشکری از نعمت انقلاب، نغمت به همراه دارد



وی با بیان اینکه ملت ایران در سالهای دفاع مقدس روی پای خود ایستاد و در این راستا باید شکر آن را به جا آوریم ابراز داشت: ناشکری این نعمت بزرگ، نغمت به همراه دارد و ما اگر از این نعمت‌های الهی به درستی استفاده نکنیم گرفتار عذاب الهی خواهیم شد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: باید توجه کرد، هر یک از صندلی‌های دولتمردان به بهای خون هزاران شهید به دست آمده و ما حق نداریم در برابر دید دشمن و تبلیغات ماهواره‌هاشان نظام اسلامی را زیر پا بگذاریم و کسی به ما این حق را نداده است نه شهدا، نه امام و نه رهبری.



وی گفت: نباید از نعمت آزادی و استقلالی که امروز در اختیار ما قرار گرفته است بد استفاده کنیم و افراط و تفریط در پیش بگیریم.



رضایی ادامه داد: خاطرات تکان دهنده‌ای از دوران انقلاب وجود دارد و اگر مسئولان این خاطرات و حوادث را در جلوی چشم خود داشته باشند دیگر به خود اجازه نخواهند داد اینگونه حرف بزنند.



کشوری که موشک‌ آن تا قلب تل آویو می‌رود نباید در تامین مرغ و برنج ناتوان باشد



وی ابراز داشت: حمایت ما از سوریه امروز ماشین جنگی ناتو را از کار انداخته است و در جنگ 8 روزه غزه موشک‌های ساده فجر 5 ایران، برای اولین بار قلب تلاویو را هدف گرفتند، حالا باید پرسید چرا ما باید در تامین برنج و مرغ مردم خود بمانیم.



کاندیدای دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه ریشه مشکلات را باید خارج از انقلاب و نظام بدانیم افزود: باید گفت که مدیریت ما ضعیف شده و شاید دچار توهم شده‌ایم و منیت ما را گرفته است.



سالهای پیش رو برای کشور بسیار سرنوشت ساز است



وی ادامه داد: سالهای پیش رو برای کشور بسیار سرنوشت ساز است که تنها با دهه اول انقلاب می‌توان آن را مقایسه کرد.



رضایی با بیان اینکه امروز آمریکایی‌ها دم از مذاکره می‌زنند و از طرفی هم تحریم‌ها را تشدید می‌کنند ابراز داشت: باید بتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد، چرا که اگر این مشکلات حل نشود به موفقیت دشمن کمک کرده‌ایم.



خود تحریمی و سوء مدیریت بزرگ‌ترین کمک به آمریکایی‌ها است



وی تصریح کرد: خود تحریمی و سوء مدیریت بزرگ‌ترین کمکی است که ما به آمریکایی‌ها و دشمنان انجام می‌دهیم.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز آمریکا اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده است، افزود: آنها می‌خواهند با استفاده از جریان انحرافی و فتنه در پشت پرده، تلاش کنند وضعیت اقتصادی کشور را به جایی برسانند که داد خانواده‌ها را در بیاورند و آنها را برای اعلام اعتراض به خیابان‌ها بکشانند.



دشمن بدنبال ساقط کردن ارزش پول ملی است



وی با بیان اینکه هزار تومان امروز، ارزش 300 تومان سال گذشته است، ادامه داد: دشمنان کمر همت بستند تا ارزش پول ملی را ساقط کنند و در این راستا باید خود را برای یک وضعیت جهادی آماده کنیم.



رضایی در ادامه عنوان کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، دولت آینده باید از سطح توانایی مدیریتی بالایی برخوردار باشد و تاکید کردند کسانی که نمی‌توانند وارد این عرصه شوند نیایند، چرا که ایشان بیش از همه ما خطرات را می‌فهمند.



وی با بیان اینکه سیاسیون و نیروهای انقلاب باید تجدید نظر کنند و امروز سرزمین اصلی مبارزه، عرصه اقتصاد است، افزود: عرصه فرهنگ بسیار مهم است که بدون فرهنگ و برادری و رعایت ارزش‌های الهی موفق نخواهیم شد.



این فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: از همه نیروهای وفادار انقلاب می‌خواهیم که خود را برای آزمون بزرگ که‌‌ همان عرصه اقتصاد است آماده کنند.



وی تصریح کرد: ملت ایران با توکل به خدا و با درخشش بی‌نظیر از این حادثه نیز عبور خواهند کرد و دشمنان نیز از این کار خود پشیمان خواهند شد.



اقتصاد و اخلاق امروز کشور در شان نظام اسلامی نیست



رضایی با اشاره به دیدار چند روز گذشته خود با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند در کشور ما ظرفیت‌های عظیمی وجود دارد بخصوص در زمینه نیروی انسانی که از آن استفاده نمی‌شود.



وی اضافه کرد: کشور ما نیروهای انسانی توانمند فراوانی دارد که با بهره گیری از آنها می‌توان این حوادث را به راحتی پشت سر گذاشت.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: باید عنوان کرد هم اکنون این اقتصاد و اخلاق درشان نظام اسلامی نیست.

