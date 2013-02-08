تظاهرات مردم عربستان علیه آل سعود/ تاکید بر لزوم آزادی شیخ نمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، هزاران نفر عصر دیروز با برگزاری تظاهراتی در شرق عربستان خواستار آزادی شیخ نمر باقر النمر روحانی مبارز عربستانی شدند.

منابع آگاه اعلام کردند: در این تظاهرات که با شعار "النمر پیروز است" برگزار شد، تظاهرات کنندگان شعارهایی در مخالفت با آل سعود و همچنین همبستگی با زندانیان سیاسی این کشور و مردم بحرین سر دادند.

شایان ذکر است که نظامیان سعودی، هفتم ماه جولای سال گذشته پس از شلیک به شیخ نمرباقر النمر، وی را بازداشت کردند که در پی این اقدام، اعتراضات مردم عربستان به این اقدام به ویژه در شرق این کشور تشدید شد.



رژیم آل سعود به شدت با هرگونه اعتراض مسالمت آمیز برخورد می کند و در یک موضع متناقض، با حمایتهای تسلیحاتی گسترده از گروههای مسلح در سوریه، ژست طرفداری از مردم سوریه به خود می گیرد.