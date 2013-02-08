نت پایانی جشنواره خنیاگران نواخته شد/ عطر موسیقی انقلاب در فضای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی خنیاگران انقلاب برای سومین سال متوالی است که نوای موسیقی انقلابی را در دیار هنر و موسیقی ایران یعنی لرستان زیبا طنین انداز می کند و امسال نیز خنیاگرانی از استانهای مختلف کشور گرد هم آمدند تا صدای سازها و آوازهایشان بهانه ای برای سرودن از انقلاب اسلامی ایران شود.

این جشنواره پس از سه روز فعالیت امروز به کار خود پایان می دهد تا با معرفی برگزیدگان پرونده سومین جشنواره ملی خنیاگران انقلاب اسلامی بسته شود.

استقبال پرشکوه مردم لرستان از جشنواره جای خوشحالی دارد

پیروز ارجمند دبیر سومین جشنواره خنیاگران انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استقبال پرشکوه مردم لرستان از جشنواره جای خوشحالی دارد، اظهار داشت: باعث افتخار است که مردم خوب لرستان در جشنواره حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه امیدوارم آثار اجرا شده در جشنواره مورد رضایت مردم بوده باشد، تصریح کرد: استقبال مردم لرستان از جشنواره خنیاگران انقلاب بیش از انتظار بود.

رئیس مرکز موسیقی حوزه هنری کشور با تاکید بر اینکه هنرمندان با تشویقها و استقبالهای گرم مردم زنده هستند، یادآور شد: حضور مردم لرستان در استقبال از جشنواره جای تقدیر ویژه دارد.

آثاری به پاس مهمان نوازی مردم لرستان

ارجمند در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه یکی از ویژگیهای برگزاری چنین جشنواره هایی آشنایی هنرمندان استانهای مختلف با یکدیگر است، افزود: این امر باعث می شود موسیقی های نواحی مختلف کشور برهم تاثیر بگذارند.

وی با اشاره به یکی از آثار ارائه شده در جشنواره گفت: گروه "هرا" از شهرستان قوچان در این جشنواره یک اثر ویژه به عنوان هدیه برای مردم لرستان ساخته بود.

دبیر سومین جشنواره خنیاگران انقلاب با بیان اینکه این گروه سال گذشته در جشنواره خنیاگران انقلاب برگزیده شده بود، ادامه داد: هنرمندان گروه"هرا" برای تقدیر از مردم لرستان به خاطر مهمان نوازی شان در جشنواره سال گذشته یک اثر ویژه را ساخته و در این جشنواره به لرستانیها هدیه کردند.

ارجمند افزود: این اثر با توجه به مقام های موسیقی لرستان که گرایش آن به سمت ماهور است ساخته شده و در سومین جشنواره خنیاگران انقلاب به اجرا درآمد.

ورود موسیقی کر به جشنواره امسال

دبیر سومین جشنواره خنیاگران انقلاب همچنین با اشاره به حضور گروه های "کر" در سومین جشنواره خنیاگران انقلاب اظهار داشت: در جشنواره امسال توجه جدی به ورود موسیقی کر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در فراخوان سومین جشنواره خنیاگران انقلاب 10 گروه کر اعلام آمادگی کردند، تصریح کرد: از این تعداد سه گروه کر به بخش نهایی ورود پیدا کردند.

حوزه موسیقی کر جدی تر گرفته شود

رئیس مرکز موسیقی حوزه هنری کشور با تاکید بر اینکه انتظار ما این است که حوزه موسیقی کر جدی تر گرفته شود، یادآور شد: این مسئله در سیاستهای حوزه هنری دیده شده و در دستور کاری ما قرار دارد.

ارجمند با اشاره به اینکه توجه ویژه و جدی به موسیقی "کرال" در این دوره از جشنواره خنیاگران انقلاب آغاز شده است، افزود: امیدواریم در سالهای بعدی در این جشنواره نیز موسیقی کر به شکل فعال تری به کار خود ادامه دهد.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی گروه کر "مهر" در مرکز موسیقی حوزه هنری یادآور شد: این گروه کر دربهار سال 92 فعالیت خود را آغاز می کند.

برنامه ریزی برگزاری چهارمین دوره از جشنواره خنیاگران

دبیر سومین جشنواره خنیاگران انقلاب همچنین با اشاره به استقبال گرم مردم لرستان از سومین جشنواره خنیاگران انقلاب گفت: احتمال برگزاری چهارمین دوره از این جشنواره در یک فضای باز در سال آینده وجود دارد.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم یک فضای باز و محیط طبیعی را برای موسیقی نواحی طراحی کنیم موسیقی حس بهتری خواهد داشت، تصریح کرد: بهتر است که موسیقی نواحی از فضای تالارهای قاب عکسی و غربی بیرون بیاید تا هنرمندان و مردم بتوانند در یک فضای طبیعی از موسیقی استفاده کنند.

رئیس مرکز موسیقی حوزه هنری کشور با اشاره به اینکه در سالهای آینده احتمال دارد که زمان برگزاری جشنواره را تغییر دهیم، اظهار داشت: برای برگزاری جشنواره در سالهای آینده به دنبال این هستیم که زمان برگزاری را به فصل بهار یا فصلی که بتوان در یک فضای باز جشنواره را اجرا کرد تغییر دهیم.

ارجمند یادآور شد: مردم نیز از این تصمیم استقبال خواهند کرد و فضای صمیمی تری در جشنواره ایجاد می شود.

رشد جشنواره خنیاگران انقلاب کاملا محسوس است

وی در ادامه با اشاره به اینکه از دید ما رشد جشنواره خنیاگران انقلاب کاملا محسوس است، گفت: استقبال هنرمندان از این دوره از جشنواره نسبت به سالهای گذشته بیش تر بود.

دبیر سومین جشنواره خنیاگران انقلاب با بیان اینکه تنوع موضوعات در این دوره از جشنواره باعث شد که استقبال هنرمندان نیز بیشتر شود، افزود: زمانیکه کار جدی تر گرفته شود به طور قطع همه متوجه این امر می شوند.

ارجمند با تاکید بر اینکه حضور مرکز موسیقی حوزه هنری به عنوان بخش علمی جشنواره به کمک مرکز حوزه هنری لرستان جشنواره را غنی تر کرده است، اظهار داشت: استقبال هنرمندان و مردم و غنی شدن جشنواره نشان می دهد که این جشنواره مسیر درستی را طی کرده است.

80 درصد گروههای شرکت کننده استانداردهایی در حد جشنواره موسیقی فجر را دارند

وی با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد از گروه هایی که در جشنواره حضور دارند در جشنواره موسیقی فجر نیز شرکت کرده اند، تصریح کرد: بیش از 80 درصد از گروه های شرکت کننده در جشنواره خنیاگران استانداردهایی در حد یک جشنواره بین المللی مثل موسیقی فجر را دارند.

رئیس مرکز موسیقی حوزه هنری کشور در ادامه با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی برای هنرمندان شرکت کننده در جشنواره گفت: این کارگاه های آموزشی توسط اساتید برجسته هنگامه اخوان، حمید عسگری و پیروز ارجمند برگزار شدند.

ارجمند ادامه داد: در این کارگاه ها آموزشهایی در رابطه با بررسی موسیقی آوازی ایران، استفاده از موسیقی محلی برای آثار کر، سیر تاریخی موسیقی محلی به هنرمندان داده شد.

وی یادآور شد: با وجود زمان کوتاه این کارگاه های آموزشی اما استقبال بسیار خوبی صورت گرفت و همه هنرمندان در این کارگاه ها حضور پیدا کردند.