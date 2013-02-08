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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

برزگر اعلام کرد:

آثار مربوط به مازندران در معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب قرار گیرد

آثار مربوط به مازندران در معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب قرار گیرد

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران گفت: آثار مربوط به استان بیشتر در معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب قرار گیرد.

حسین برزگر در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب مازندران اظهار داشت: این نمایشگاه در مقایسه با سال گذشته از مکان مناسبی برخوردار است و دسترسی علاقه‌مندان و مخاطبان نمایشگاه راحت‌تر شده است.

وی افزود: اگرچه شاید رسانه‌‌های مجازی فاصله مخازبان با کتاب را افزایش داده‌اند اما کتاب همچنان یک سرمایه فرهنگی است و می‌تواند پاسخگوی نیازهای مخاطبان در عرصه‌های مختلف باشد.

برزگر با اشاره به مشکلات ناشران در رابطه به افزایش هزینه‌های چاپ و شرایط خاص اقتصادی حاکم در کشور، گفت:‌ اما می‌توان در ارائه و عرضه کتاب به مخاطبان با توجه به سلیقه مخاطب، خوب عمل کرد.

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران، یادآور شد: کتاب‌های دانشگاهی همچنان مورد نیاز مازندران است و در استان با کمبود کتاب‌های تخصصی در حوزه علوم اجتماعی، ارتباطات و فرهنگ هستیم و نیاز است این بخش تقویت شود.

وی افزود: آثار مربوط به مازندران بیشتر در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.
عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران، گفت: کتاب‌های دانشگاهی همچنان مورد نیاز مازندران است و در استان با کمبود کتاب‌های تخصصی در حوزه علوم اجتماعی، ارتباطات و فرهنگ هستیم و نیاز است این بخش تقویت شود.

برزگر اظهار داشت:‌ برگزاری نمایشگاه کتاب رویداد بزرگی در حوزه فرهنگ است و باعث پیوند مخاطبان با حوزه نشر می‌شود.

 

کد مطلب 1811739

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