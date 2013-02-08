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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۴

مویدی:

600 سبد خانواده به کمک اصناف در بین نیازمندان کرمان توزیع می شود

600 سبد خانواده به کمک اصناف در بین نیازمندان کرمان توزیع می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی کرمان از توزیع 600سبد خانواده به کمک اصناف در بین نیازمندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله مویدی پنجشنبه شب در جشن پیروزی انقلاب ویژه اصناف، ضمن تبریک دهه فجر گفت: انقلاب معجزه بزرگ الهی است و دستاوردهای بسیاری برای ملت غیور ایران به همراه داشته است.

وی ادامه داد: انقلاب ما با هدایت های رهبر کبیر انقلاب( ره) و همراهی مردم و توکل و ایمان به خدا پیروز شد و در آن اقشار مختلف مردم بویژه اصناف نقش آفرین بودند.

این مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به تحریم های ناجوانمردانه علیه ملت ایران گفت: متاسفانه فشارهای اقتصادی به اقشار آسیب پذیر فشار آورده و امروز اصناف برای حل این مشکل وارد جنگ اقتصادی شده اند.

مویدی از اهدای 80 میلیون ریال به موسسه خیریه حضرت زینب( س) خبر داد و افزود: در آستانه عید و به کمک اصناف 600 سبد خانواده شامل 10 قلم اجناس ضروری بین نیازمندان تقسیم می شود.

کد مطلب 1811740

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