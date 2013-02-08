شهدا اسوه های بصیرت و ولایتمداری هستند

به گزارش خبرنگارمهر، مسئولان شهرستان پاکدشت صبح جمعه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والا مقام با خانوادههای شهدای این شهرستاندیدار و گفتگو کردند.

قربانعلی مقبلی در این دیدارها گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و اطاعت از ولایت فقیه، حافظ دستاوردهای انقلاب و ارزشهای اسلامی در کشور است؛ شهدا به عنوان اسوه های بصیرت، شهادت طلبی، ولایتمداری و عمل به موقع در تمام قرنها و اعصار هستند.

سربلندی کشور مدیون انفاس قدسیه امام(ره) و جانفشانی شهداست

وی ضمن یادآوری حماسه شهدای جنگ تحمیلی افزود: عزت و سربلندی کشور مدیون انفاس قدسیه امام(ره) و جانفشانی شهدای گرانقدر است و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران نه تنها یک وظیفه، بلکه یک ضرورت است و باید اذعان داشت که تکریم از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و بازماندگان شهدای جنگ تحمیلی به عنوان نیازمندی آنان به این تکریم و تجلیل نیست و در واقع این ما هستیم که بایستی از روحیه ایثارگری خانواده های معظم شهدا در راه حفظ ارزشهای انقلاب درس بگیریم.

حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه پاکدشت نیز در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ضمن نثار فاتحه به روح پرفتوح شهدا گفت: پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه های مختلف مدیون خون شهداست و گرامیداشت یاد و خاطره از جان گذشتگیها و ایثارگریهای رزمندگان اسلام و پاسداشت یاد شهدا وظیفه و تکلیف آحاد مردم و به ویژه مسئولان است.

قبور مطهر شهدا عطر افشانی و گلباران شد

گفتنی است، عصر پنج شنبه نیز آیین غباروبی و عطر افشانی مزار شهدای انقلاب اسلامی، در شهرستان پاکدشت با حضور قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت، حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه شهرستان، فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت درمجلس شورای اسلامی، مسئولان و مردم ولایتمدار شهرستان در گلزار شهدای پاکدشت برگزار شد.

در بهار سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب، مردم شهرستان پاکدشت نیز با شرکت در مراسم گلباران و عطر افشانی مزار شهدا، بار دیگر بیعت و پیمانشان را با امام(ره) شهیدان، شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و رهبر معظم انقلاب اسلامی تکرار کردند تا نام آنان را نه فقط در یادها که در قلوب خود همچنان جاودانه تر کنند.