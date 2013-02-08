طول بزرگراه سلطانیه -قیدار -کبودرآهنک 108 کیلومتر است

به گزارش خبرنگار مهر،حافظ باباپورشامگاه پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی قطعه دو و چهار محور سلطانیه - قیدار کبودر آهنگ افزود: قطعه یک این محور از کمربندی سلطانیه به طول پنج کیلومتر آغاز شده و با تخصیص اعتبار 160 میلیارد ریال در دست پیمان سپاری است.

وی اظهار داشت: قطعه دو این محور از انتهای کمربندی سلطانیه تا ابتدای کمربندی قیدار به طول 32 کیلومتر با تخصیص اعتیار 570 میلیارد ریال در دست اجرا است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: قطعه سه این محور از کمربندی قیدار به طول 18 کیلومتر با تخصیص اعتبار 200 میلیارد ریال در دست اجرا است.

باباپور تاکید کرد: قطعه چهار آن نیز از انتهای کمربندی قیدار تا پیرمرزبان با تخصیص اعتبار 315 میلیارد ریالی و طول 22 کیلومتر در دست اجرای شرکت پیمان راه همدان قرار دارد.

وی افزود: قطعه پنج این پروژه از پیرمرزبان آغاز و آق بلاغ به طول 30 کیلومتر و برآورد اعتبار 195 میلیارد ریال در دست پیمان سپاری است.

