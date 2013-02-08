به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا محسنی از استان خراسان رضوی که سابقه‌ای 40 ساله در آموزش قرآن به خردسالان دارد، بازنشسته آموزش و پرورش است و طی حضور خود در اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، 18 سال کارشناس امور قرآنی پیش‌دبستانی و کارشناس قرآن این اداره‌کل بوده است.

این استاد و مربی آموزش قرآن به خردسالان، درباره فعالیت‌های نُویی که در حوزه آموزش قرآن به خردسالان انجام داده، می‌گوید: در طول فعالیت 40 ساله خود در حوزه آموزش قرآن به خردسالان همیشه به دنبال انجام کارهای نُو بودم و به دنبال کارهایی رفته‌ام که تا به حال کسی دنبال آن نرفته است.

محسنی، تأسیس و راه‌اندازی دارالقرآن‌ها را از جمله اقدامات و فعالیت‌های خود می‌داند و ادامه می‌دهد: تأسیس دارالقرآن‌ها از جمله اقداماتی بود که در خراسان رضوی و به کمک دوستان و همکاران انجام شد و این طرح کم‌کم در کشور مطرح شد و با روی کار آمدن حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش، این دارالقرآن‌ها در قالب مدارس قرآن مطرح شدند.

وی اجرای طرح «گامی به سوی نور» را از دیگر کارهای ویژه خود در حوزه آموزش قرآن به خردسالان می‌داند و می‌گوید: یکی از کارهایی که از سال 1358 با هدف تربیت قرآنی و دینی خردسالان در استان خراسان رضوی آغاز کردیم، اجرای طرح «گامی به سوی نور» بود؛ با شروع این طرح آموزش قرآن از پایه اول ابتدایی که آموزش و پرورش چندسالی است در دستور کار خود قرار داده را در استان خراسان رضوی پایه‌گذاری کردیم و در شرایطی که دانش‌آموزان پس از ورود به کلاس سوم، قرآن را فرامی‌گرفتند، دانش‌آموزان خراسان رضوی از همان بدو ورود به دبستان با قرآن آشنا می‌شدند.

این مدرس قرآن به سایر فعالیت‌های خود در حوزه تربیت دینی و قرآنی خردسالان اشاره و عنوان می‌کند: طرحی با عنوان آموزش روخوانی قرآن قبل از دبستان را نیز برای اولین بار در اداره علوم قرآن آستان قدس رضوی آغاز کردیم و پس از به نتیجه رسیدن این طرح با عنوان «مهدالرضا» در آستان قدس رضوی، این طرح بعدها به آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور با عنوان «خانه‌های بهشت» کشیده شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به عنوان کارشناس در اداره امور قرآن آستان قدس رضوی فعالیت دارم به خادمی خود برای امام رضا(ع) افتخار می‌کند و ادامه می‌دهد: از زمان شکل‌‌گیری اداره امور قرآن آستان قدس رضوی، طرح «مهدالرضا» را به منظور آموزش روخوانی قرآن به خردسالان آغاز کردیم؛ نحوه اجرای این طرح که در حال حاضر در 20 استان، 260 شهرستان و 5 کشور دنیا اجرا می‌شود به این صورت است که بچه‌ها قبل از ورود به دبستان، روخوانی قرآن را در قالب بازی، نقاشی و سرگرمی فرامی‌گیرند و در کنار آن، آیات و احادیث کاربردی و موضوعی را نیز می‌آموزند.

محسنی، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مربیان آموزش قرآن را از دیگر برنامه‌هایی می‌داند که در حال حاضر با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و ادامه می‌دهد: حدود یازده سال است که به همراه همسرم به تمامی استان‌ها سر می‌زنیم و با حضور در استان‌ها به برگزاری دوره‌های تربیت مربی می‌پردازیم؛ دوره‌هایی که مورد استقبال خوبی از سوی مربیان آموزش قرآن در استان‌ها قرار می‌گیرد و مربیان همواره با حضور در این دوره‌ها اظهار می‌کنند که ای کاش زودتر از اینها در چنین دوره‌هایی شرکت کرده و این مطالب را یاد می‌گرفتند.

وی در ادامه این بخش از سخنان خود توضیحات بیشتری درباره تربیت مربی قرآن پیش‌دبستانی ارائه کرده و ادامه می‌دهد: این دوره‌ها که در قالب زمان‌بندی از پیش تعیین شده در تمامی استان‌ها برگزار می‌شود به این شکل است که هر هفته 200 مربی قرآن تربیت می‌شوند.

مولف کتاب‌های آموزش قرآن به خردسالان در این بخش از سخنان خود با بیان اینکه تاکنون 52 عنوان کتاب در حوزه آموزش قرآن به خردسالان تألیف و با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به چاپ رسانده‌ام، عنوان می‌کند: «آموزش نماز»، «آموزش عملی نماز به روش بازی و نقاشی»، «قرآن برای کودکان»، «مجموعه سفارش‌های خداجون»، «مجموعه گامی به سوی نور»، «مجموعه خدا چه می‌گوید»، «مجموعه کتاب کار کودک»، «گامی به سوی نور»، «مجموعه حرف‌های خوب برای بچه‌های خوب» و ... برخی از تألیفات من در این حوزه به شمار می‌آیند.

وی درباره ویژگی تألیفات خود در حوزه آموزش قرآن به کودکان و خردسالان بیان می‌کند: تألیفاتی که هم‌اکنون در حوزه آموزش قرآن در کشور به چشم می‌خورد، اکثراً شبیه به هم هستند و مطالب و مباحث ارائه شده در این کتاب‌ها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، اما درباره تألیفات خود باید بگویم که در تألیف این 52 کتاب حتی یک کلمه هم از جای دیگر نگرفته‌ام و تمامی مطالبی که در این کتاب‌ها بیان شده، نّو و دست اول است و این مطالب از تجربیاتی که در کلاس‌های آموزش قرآن به خردسالان داشته‌ام، جمع‌آوری شده است.

این مدرس و استاد آموزش قرآن به خردسالان که در سال 86 از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به عنوان معلم ماندگار معرفی و تجلیل شد، درباره سایر موفقیت‌های خود در حوزه فعالیت‌های قرآنی می‌گوید: سال 1391 نیز در مراسم تجلیل از خادمان قرآن که در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار شد به عنوان خادم قرآن معرفی و تجلیل شدم.

محسنی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه توصیه‌هایی در زمینه آموزش قرآن به خردسالان می‌پردازد و می‌گوید: هرچند که کار با کودکان و خردسالان بسیار لذت‌بخش است اما متأسفانه تاکنون در رابطه با ارائه مفاهیم قرآن و دین به کودکان کار چندانی صورت نگرفته و این کار روی زمین مانده است و می‌توان به جرأت عنوان کرد که هیچکس در کشور ما آنطور که شایسته است برای بچه‌ها کار قرآنی انجام نداده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود به دیدار خود با آیت‌الله جوادی‌آملی اشاره می‌کند و این چنین بیان می‌کند که آیت‌الله جوادی‌آملی با دیدن تألیفات من فرموند که کارهای شما بسیار خوب است اما زمانی که این کارها را رقیق می‌کنید تا به زبان کودکانه برای بچه‌ها بیان شود، باید به فرمایشات ائمه اطهار(ع) توجه داشته باشد و از فرمایشات ائمه اطهار(ع) استفاده کنید که از آن دیدار تاکنون این موضوع را نیز در تألیفات خود مورد توجه قرار داده‌ام.