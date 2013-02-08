شعرسرایی قرآنی باید بر مبنای حلول قرآن در روح شاعر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی بیدج، دبیر نخستین همایش شاعران ایران و جهان، در پاسخ به پرسشی درباره جشنواره شعر قرآنی آیات، با تأکید بر اینکه تشویق شاعران به شعرسرایی قرآنی باید به صورت مستقیم نباشد، گفت: باید اشعار قرآنی را رصد کنیم و شاعرانی را که سراینده چنین اشعاری هستند مورد تجلیل قرار دهیم. با این اقدام دیگر جوانان نیز به شعرسرایی در حوزه قرآن تشویق می‏شوند.

وی که به زبان عربی نیز مسلط است، افزود: نباید به این صورت باشد که افراد برای برگزیده شدن در جشنواره ها به شعرسرایی بپردازند. این اقدام مانع از مثمرثمر بودن اشعار می شود. بر این اساس باید اشعار را مورد بررسی دقیق قرار دهیم و آن گروهی را که لایق قدردانی هستند مورد تجلیل قرار دهیم.

به گفته بیدج، شاعران باید در ابتدا با قرآن کریم و مبانی والای این کتاب وحیانی آشنا شوند، سپس بر اساس آنچه درک کرده اند به شعرسرایی روی آورند، نه اینکه مستقیم به آنان بگوییم به سراغ قرآن بروید و شعر بسرایید.

این شاعر پیشکسوت کشورمان با اظهار اینکه به درونی بودن موضوعات قرآنی در بطن شاعر معتقد است، ادامه داد: برای پر رنگ کردن اشعار این حوزه باید شاعران را با قرآن کریم از طرق مختلف آشنا کرد و آنان به این حقیقت برسند که بر اساس یافته های قرآنی خود شعر بسرایند.

بیدج گفت: انسان ذاتی دینی دارد و طبیعی است که شاعران بر اساس ذات دینی و آموزه های قرآنی خود به شعر گفتن روی آورند. حتی اگر این اقدام به صورت مستقیم و خودآگاه نباشد. از این رو فعالیت کردن شاعران در این حوزه نیازمند به راهنمایی است.

وی تصریح کرد: قرآن باید در روح شاعران حلول کند به طوری که مبانی قرآن در وجود شاعر جریان داشته باشد. چنانچه شعر در وجود شاعر جریان یابد، قاعدتاً در آثار شاعر نیز نمود پیدا می کند. به این معنی که شاعر در فضایی قرآنی زندگی کند. در این وهله است که می تواند رد قرآن را در اشعار او مشاهده کرد.