9 پروژه با اعتبار 64.5 میلیارد تومان در کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی فرماندار کرمان در حاشیه این مراسم اعتبار هزینه شده در این پروژه هارا 64.5میلیارد تومان بیان کرد.

سعیدی ضمن اشاره به تاثیر مثبت بعضی از این طرح ها در ایجاد اشتغال گفت: در طرح توسعه مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان که با اعتبار 50 میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و آورده خصوصی اجرا گردید برای 450 نفر اشتغال زایی ایجاد گردید این مجتمع ظرفیت تولید 100 هزار تن شمش فولادی را دارد.

وی دیگر طرحهای افتتاح شده در این روز را به شرح ذیل اعلام داشت: افتتاح ایستگاه تحقیقاتی و پژوهشی فتوولتایک سلولهای خورشیدی و توربین بادی با اعتبار 200 میلیون تومان در شهرک صنعتی خضرا که توانسته است برای 35 نفر اشتغال زایی ایجاد کند.

افتتاح کارخانه سوریا سامان هور به منظور تولید پنل های خورشیدی که با اعتبار 7.5 میلیارد تومان از محل اعتبارات تسهیلات زودبازده و بهره برداری از مجتمع توانبخشی که با صرف 1.5میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی از دیگر این طرحها بود.

سعیدی به افتتاح چهار پروژه درمانی اشاره و ابراز داشت: مرکز سنگ شکن بیمارستان شهید باهنر با 2 میلیارد تومان ، مرکز Icu شماره 4 بیمارستان باهنر با 15 تخت و اعتبار 1.5 میلیارد تومان ، بخش انکولوژی بیمارستان با 31 تخت و اعتبار 500 میلیون تومان و ساختمان اورژانس بین راهی منطقه کوهپایه هم با 105 میلیون تومان اعتبار ، با حضور استاندار به بهره برداری رسید.

در این بازدید همچنین جایگاه سوخت منطقه کوهپایه با 100 میلیون تومان و جاده کرمان گجگین با اعتبار یک میلیارد تومان افتتاح شد.