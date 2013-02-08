سیروس امیری در گفتگو با مهر درباره جزئیات برگزاری آزمون استخدامی در شرکت ملی گاز ایران، گفت: آزمون و استخدامی شرکت گاز 17 و 18 اسفند ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

سرپرست معاونت منابع انسانی شرکت ملی گاز با اعلام اینکه هدف از برگزاری این آزمون استخدامی جذب نیروهای متخصص در برای فعالیت در پالایشگاه های مختلف گاز، مناطق انتقال گاز و برخی از شرکت های گاز استانی است، تصریح کرد: بر این اساس با برگزاری آزمون جذب نیرو در 2 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین از استخدام نیروهای مورد نیاز شرکت ملی گاز در رشته های مختلف تحصیلی خبر داد و افزود: افرادی که آزمون و سایر مراحل جذب را با موفقیت پشت سر بگذارند در مجتمع گاز پارس‌جنوبی (عسلویه)، پالایشگاه‌های گاز بیدبلند، سرخون و قشم، هاشمی نژاد، فجرجم و شرکت‌های گاز استان‌های ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و مناطق عملیاتی انتقال گاز مشغول به کار خواهند شد.

وی در خصوص رشته‌های مورد نیاز برای جذب و حضور در آزمون استخدامی شرکت گاز, اظهار داشت: در مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندس شیمی، مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، حسابداری، شیمی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، حقوق، بهداشت اقدام به جذب نیرو خواهد کرد.

امیری یادآور شد: در مقطع کارشناسی در رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی برق، حسابداری، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، حقوق قضایی و در مقطع کاردانی در رشته‌های مکانیک، کامپیوتر، برق و شیمی، از بین فارغ التحصیلان واجد شرایط تعدادی نیروی انسانی متعهد و متخصص را از طریق برگزاری آزمون کتبی، آزمون استعداد و روانشناختی، مصاحبه حضوری فنی و تخصصی، گزینش و طب صنعتی استخدام خواهیم کرد.

سرپرست معاونت منابع انسانی شرکت ملی گاز با اشاره به انتشار برخی از آگهی استخدام تقلبی در برخی از جراید، بیان کرد: به منظورسهولت افراد متقاضی این آگهی استخدام از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، رادیو و تلویزیون و سایت شرکت ملی گاز اطلاع رسانی می‌شود.