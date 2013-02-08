به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیم پور، نویسنده کشورمان درباره چگونگی تشویق نویسندگان جوان کشورمان به سوی داستان نویسی بر پایه قرآن کریم، اظهار کرد: این حوزه نیازمند مطالعه دقیق داستان های قرآن کریم توسط نویسندگان است. به طوری که نویسندگان باید به سراغ مباحث داستانی بروند و با اشکال مختلف بتوانند آنها را با جامعه مرتبط کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره جشنواره داستان نویسی قرآنی آیات، ربط دادن آیات قرآن کریم توسط نویسندگان به مسائل جوانان در جامعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای مثال نویسنده باید داستان حضرت یوسف(ع) را به گونه ای پرورش دهد و با زبان روز برای جامعه مطرح کند، که مخاطب بتواند ارتباطی ملموس با آن برقرار کند.

رحیم پور در ادامه این مطلب گفت: این موضوع برای جامعه ما که اغلب آنان را جوانان تشکیل می دهند، بسیار مهم است و می تواند زمینه آشتی دادن جوانان با مبانی والای قرآن را سبب شود. همچنین نویسندگان می توانند داستان برادران حضرت یوسف(ع) را با کاستن و افزودن، در قالب فیلمنامه بنویسند و به آن پر و بال دهند و در قالبی زیبا و با توضیح، داستانی مبنی بر عاری بودن از معصیت و دربردارنده پند را با موضوعی اجتماعی مطرح کنند.

به عقیده این نویسنده، چنین اقدامی، اولین و بزرگترین گام برای جوانان و نزدیک کردن آنها به داستان های قرآنی است. بر این اساس داستانهای قرآنی نیز دو گونه تاثیر بر جوانان می گذارند. یکی تأثیری که بر افراد دارای گرایش و آشنا به قرآن کریم است که ممکن است چندان جاذبه ای برای آنان در پی نداشته باشد که با این اقدام می توان آنها را با قرآن کریم آشنا کرد.

رحیم پور افزود: بخشی نیز ممکن است تاثیرات گوناگونی را از چنین داستانهایی بپذیرند. در این حالت هر کس به فراخور حالش برداشتی از داستان می کند. در این رابطه هر نویسنده می تواند به قول خواجه شیراز طرحی نو دراندازد و سقف را بشکافد، به طوری که داستانی را از قرآن کریم مطرح کند که تکراری نباشد.

وی گفت: به قول خواجوی کرمانی «یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت»، یعنی از یک مطلب به شیوه های مختلف مطالب متفاوت را مطرح کرد. وقتی قلم توانا و هنرمند وجود داشته باشد، می توان از آن برداشت مطلوب کرد. سخنی نامکرر که پذیرنده نیز داشته باشد.