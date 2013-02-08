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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

همزمان دهه فجر/

سه طرح درمانی در بیمارستان شهید باهنر کرمان افتتاح شد

سه طرح درمانی در بیمارستان شهید باهنر کرمان افتتاح شد

کرمان - خبرگزاری مهر: همزمان دهه فجر سه طرح درمانی در بیمارستان شهید باهنر کرمان با حضور مسئولان استانی افتتاح شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، درآیین افتتاح این طرح های درمانی، استاندار کرمان، فرماندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سایر مسئولان حضور داشتند.

مدیر بیمارستان شهید باهنر کرمان در حاشیه افتتاح این طرح ها گفت: بخش ICU4 با 15 تخت با حضور استاندار به بهره برداری رسید.

مسعود مقدری افزود: برای راه اندازی این بخش در قسمت خرید تجهیزات پزشکی یک میلیارد و 200 میلیون تومان و 300 مییلون تومان اعتبار برای تعمیرات ساختمان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: افتتاح بخش انکولوژی با 31 تخت از دیگر طرح های درمانی است که با حضور استاندار به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: 300 میلیون تومان اعتبار برای تجهیزات پزشکی و 200 میلیون تومان برای تعمیرات ساختمان بخش انکولوژی هزینه شده است.

مدیر بیمارستان شهید باهنر کرمان با اشاره به افتتاح بخش سنگ شکن این بیمارستان با حضور استاندار، اظهار داشت: برای راه اندازی این بخش 500 میلیون اعتبار و برای خرید دستگاه یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.

کد مطلب 1811754

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