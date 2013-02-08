سه طرح درمانی در بیمارستان شهید باهنر کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درآیین افتتاح این طرح های درمانی، استاندار کرمان، فرماندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سایر مسئولان حضور داشتند.

مدیر بیمارستان شهید باهنر کرمان در حاشیه افتتاح این طرح ها گفت: بخش ICU4 با 15 تخت با حضور استاندار به بهره برداری رسید.

مسعود مقدری افزود: برای راه اندازی این بخش در قسمت خرید تجهیزات پزشکی یک میلیارد و 200 میلیون تومان و 300 مییلون تومان اعتبار برای تعمیرات ساختمان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: افتتاح بخش انکولوژی با 31 تخت از دیگر طرح های درمانی است که با حضور استاندار به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: 300 میلیون تومان اعتبار برای تجهیزات پزشکی و 200 میلیون تومان برای تعمیرات ساختمان بخش انکولوژی هزینه شده است.

مدیر بیمارستان شهید باهنر کرمان با اشاره به افتتاح بخش سنگ شکن این بیمارستان با حضور استاندار، اظهار داشت: برای راه اندازی این بخش 500 میلیون اعتبار و برای خرید دستگاه یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده است.