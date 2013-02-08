وظیفه مردم و مسئولان زنده نگه داشتن یاد شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام باقر تاجیک مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه پیشوا، کریم درویشی مسئول بازرسی و لیلا چهاردلی مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه پیشوا شامگاه پنج شنبه با خانواده شهیدان طباطبایی و شیرازی دیدار کردند که این دیدار به همت بسیج جامعه زنان و حوزه حضرت زینب(س) سپاه ناحیه پیشوا صورت گرفت.

حجت الاسلام باقر تاجیک در این دیدارها ضمن تأکید بر ارج نهادن خانواده معظم شهدا به خصوص خانواده معظم شهیدان طباطبایی و شیرازی گفت: وظیفه همه مردم و مسئولان زنده نگه داشتن یاد شهدا، ادامه دادن راه آنها و احترام گذاشتن به خانواده معظم شهداست.

هرچه داریم از انقلاب اسلامی و امام(ره) و شهدای انقلاب داریم

وی افزود: هرچه داریم از انقلاب اسلامی و امام(ره) و شهدای انقلاب داریم و همه مدیون آنها هستیم و موظفیم نسبت به قدردانی از خانواده معظم و معزز شهدا و رسیدگی به امورات آنها و پیگیری مسائل و مشکلات آنها باشیم و در ادامه راه شهیدان از هیچ تلاش دریغ نکنیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه پیشوا تصریح کرد: باید یاد شهدا را زنده نگه داریم وبا برگزاری مراسم و یادوراه های محلی و شهرستانی و با حضور خانواده های شهدا جانبازان ایثارگران و آحاد مردم با بیان وصایا و خاطرات و زندگینامه شهدا این مراسم را برگزار کنیم تا نوجوانان و جوانان ایران اسلامی با شهدا و خانواده هایشان بیشتر آشنا شوند و بابصیرت و آگاهی لازم بتوانند به پشتیبانی از اسلام و انقلاب و مقام ولایت بپردازند و راه شهدا را ادامه دهند.