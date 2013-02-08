جشنواره قرآنی «آیات» احیاگر نسخ تعزیه برآمده از قصص قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود فتحعلی‌بیگی، پیشکسوت هنر نمایش‌های دینی و آئینی گفت: جشنواره «آیات» از بخش‌های متنوعی در راستای ترویج فرهنگ قرآنی برخوردار است، اما آن چیزی که براساس تخصص می‌توانم در مورد آن نکاتی را یادآوری کنم این است که بخشی از آن که به هنر فاخر ایرانی تعزیه پرداخته است، دستاوردی بزرگ در جشنواره‌های فرهنگی و هنری با محوریت قرآن است.

وی ادامه داد: به هر حال از دیرباز هنرمندان تعزیه، تعزیه‌خوانان و تعزیه‌گردانان با الهام از قصص قرآنی به تنظیم و نگارش نسخ تعزیه و اجرای آن‌ها پرداخته‌اند و براین اساس نسخی با قدمت زیاد موجود است که می‌تواند خوراک مناسبی برای فعالان در این عرصه و یا تبدیل شدن به گونه‌های نمایشی منبعث از تعزیه باشد.

دبیر شانزدهمین جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی تصریح کرد: جشنواره «آیات» با استفاده از زبان هنری به سراغ موضوعات قرآنی رفته است و باید تلاش شود که این جشنواره با پشتوانه علمی و بهره‌گیری از بنیه مطالعاتی و پژوهشی به راه خود ادامه دهد و به این شکل نباشد که دفعی به موضوعات گوناگونی از جمله مجالس تعزیه قرآنی بپردازد و پس از پایان آن، همه چیز تا برگزاری دور بعدی آن به دست فراموشی سپرده شود.

فتحعلی‌بیگی گفت: غنا و ارزشمندی یک رویداد فرهنگی در دو بعد ساختاری و محتوایی آن معنا می‌شود و جشنواره «آیات» به مدد پشتوانه قوی محتوایی یعنی تمسک به موضوعات قرآنی باید در بعد اجرایی و ساختاری نیز تحولی را ایجاد کند که در ادامه راه به ورطه تکراری شدن همانند سایر رویدادهای فرهنگی و هنری نیفتد.

وی با اشاره به وجود منابع و نسخ معتبر تعزیه که براساس قصص قرآنی توسط متقدمان این هنر نوشته شده است، گفت: این جشنواره باید با بازشناسی این نسخ که به طور حتم از سوی دلسوزانی حفظ و حراست می‌شوند زمینه را برای احیا و اجرای آنها فراهم کند.

فتحعلی بیگی در پایان گفت: البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کنم این است که با وجود پرداخت مؤثری که در سال‌های اخیر نسبت به تعزیه شده است و زمینه احیای این هنر مغفول به عنوان یک هنر نمایشی ناب ایرانی و اسلامی فراهم شده است، اما لازمه اجرای تعزیه به عنوان یک گونه نمایشی اختصاص فضای نمایشی مناسب است که امیدوارم مسئولان این جشنواره به همان اندازه که به مستند بودن وقایع موجود در نسخ تعزیه و منطبق بودن آن با قصص قرآنی و دینی توجه دارند به فکر برپایی تکیه و یا تکایایی مناسب اجرای تعزیه همانند آنچه در دوران اوج و شکوفایی این هنر شاهدش بودیم باشند.