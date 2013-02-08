جشنواره آیات رویکرد جدید هنرمندان و نویسندان به قرآن را در پی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک نویسنده و برگزیده ادبیات هشت سال دفاع مقدس از سوی حوزه هنری که به عنوان داور در جشنواره داستان نویسی قرآنی آیات فعالیت کرد، گفت: فکر و اندیشه اولیه برگزاری جشنواره داستان نویسی قرآنی آیات بسیار جالب بوده و سبب می شود که هنرمندان و نویسندان رویکردی به قرآن مجید داشته باشند تا بتوانند با توجه به آنچه دریافت می کنند از قرآن به صورت بیان هنری در قالب داستان ارائه دهند.

وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فاصله بین نسل جدید با قرآن زیاد بود و بیشتر توصیه می شد هر از چند گاهی به قرآن مراجعه شود و قرآن بیشتر در طاقچه بود، ولی اکنون این حرکتها سبب می شود که قرآن بیشتر برای جوانان ملموس باشد تا بتوانند با ارائه داستانهایی که مفاهیم قرآنی در آن موج می زند نقش مهم خود در این زمینه ایفا کنند.

خانم تجار تأکید کرد: در راستای استمرار برپایی جشنواره داستان نویسی قرآنی آیات باید یک دبیرخانه دائمی برای این جشنواره راه اندازی شود و تبلیغ مستمر برای آن وجود داشته باشد تا جشنواره بیش از پیش شناسانده شود و نویسندگان نیز به صورت جدی تر در این زمینه ورود پیدا کرده و کار خود را ارائه می دهند.

این نویسنده داستان های قرآنی تصریح کرد: در کنار دبیرخانه دائمی، اتاق فکری نیز باید وجود داشته باشد و به مسائلی از این دست بپردازد و از افرادی تجلیل و ارزشگذاری شود که در این راستا به صورت جدی پرداخته اند چرا که این امر سبب تشویق افراد می شود.