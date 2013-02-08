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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

حبیبی:

نظر رهبری فصل الخطاب است/ اهداف آمریکا از مذاکره با ایران

نظر رهبری فصل الخطاب است/ اهداف آمریکا از مذاکره با ایران

ورامین - خبرگزاری مهر: دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه در مذاکره با آمریکا نظر رهبری فصل الخطاب است، به تبیین اهداف آمریکا برای مذاکره با ایران پرداخت .

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی شامگاه پنج شنبه پس از سخنرانی در مراسم گرامیداشت دهه فجر در مسجد بقیه الله(عج) روستای باغخواص ورامین، در جمع خبرنگاران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد نفی مذاکره با آمریکا افزود: تحلیل گروه انحرافی این است که اکنون زمان رابطه با آمریکاست.

وی تصریح کرد: این مورد تحلیل مقام معظم رهبری کاملاً متفاوت است،  نظر رهبری فصل الخطاب است، بنده معتقدم آمریکا تا به حال بلایی که سر انقلاب و نظام نیاورده، نتوانسته بیاورد نه اینکه نخواسته باشد و در حال حاضر مذاکره با ایران از این جهت برای آمریکاییها موضوعیت دارد که به کشورهای منطقه بگوید ایران که 34 سال با ما مخالفت کرد مجبور به مذاکره شد.

برای آمریکاییها مهم نیست برای چه وارد مذاکره شوند

دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: برای آمریکاییها مهم نیست برای چه وارد مذاکره شوند، مسئله مهم برای آنها همین است که ما حاضر به مذاکره شویم و از طرفی چنگ و دندان نشان می دهند و تحریمها را تشدید می کنند و از طرف دیگر می گویند مذاکره کنیم.

وی تصریح کرد: آمریکا همیشه نسبت به ایران سوء نیت داشته، ولی با لطف خدا اقتدار امروز جمهوری اسلامی طوری است که آمریکا مجبور به پیشنهاد مذاکره هست و به عنوان مثال در مسئله سوریه امروز آنها یک پله از ایران عقب هستند.

حبیبی اضافه کرد: امروز پیام انقلاب ایران به دنیا رسیده است و آمریکا می خواهد با مذاکره با ما به انقلابیون منطقه نشان دهد که ایران اسلامی از مواضع خود عدول کرده است.

کد مطلب 1811760

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