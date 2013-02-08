به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم چلیپا، هنرمند انقلابی در حوزه نقاشی که در بخش نقاشی جشنواره قرآنی آیات داوری آثار در ایلام را بر عهده داشت، اظهار کرد: قرآن، کتاب خداوند، براساس وحی بر پیغمبر خدا(ص) نازل شده و دستورالعمل زندگی است.
وی افزود: قرآن کلیتی در مورد آفرینش و تکلیف انسان را مشخص میکند و همه معارف موجود در آن برای رشد انسان عنوان شده است. قرآن برای تربیت انسان روشهای متفاوتی را طرح کرده است، بخشی از آن به صورت مثال و قصه از سوی خداوند برای آگاهی بخشیدن به انسان مطرح شده است و میتوان از آن به عنوان نمونه هنر قرآن در حوزه ادبیات یاد کرد؛ به عنوان روشی دیگر میتوان به توصیفهای فضاهای خوب و بد در قرآن و جنبه بصری توصیفات اشاره کرد که طی آن هنر تصویری و تجسمی در قرآن اتفاق میافتد.
این هنرمند نقاش عنوان کرد: همان طور که بخشی از معارف به صورت کلامی مطرح میشود، امکان این وجود دارد که برخی از دستورالعملها هم به صورت بصری منتقل شود، انتقال چنین مضامینی وظیفه هنرمندان و نقاشان است.
وی تصریح کرد: جشنواره آیات در کلیه زمینههای هنری سعی کرده است مضامین قرآن را از طریق زبان تخصصی آن هنر به مردم ارائه دهد. چگونگی و وضعیت تصورات هنرمندان از مضامین قرآنی در این جشنواره به منصه ظهور گذاشته شد. پس از اعلام فراخوان در رشته نقاشی در استان ایلام 30 نفر از هنرمندان انتخاب شدند تا در مرحله بعد به رقابت با یکدیگر بپردازند.
وی با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی به مدت چهار روز و خلق اثر در این کارگاهها و رقابت میان هنرمندان گفت: در این مسابقه هشت نفر را بدون در نظر گرفتن اولویت انتخاب کردیم و آثار آنان به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد. در کنار جنبه رقابتی در این مسابقه، جنبه آموزشی کارگاهها برای ما حائز اهمیت بود و هنرمندان جوان با شوق بسیار و احترامی که برای شأن قرآن قائل هستند، به خلق اثر پرداختند.
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