به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل رسولی، هنرمند خوشنویس و چهره ماندگار این عرصه، در مورد دومین جشنواره بین المللی قرآنی آیات اظهار کرد: ما به نسبت دیگر کشورهای اسلامی در حوزه هنر قرآنی کم‌کاری کرده‌ایم و مردم ما با آثار هنری مرتبط با ادبیات فارسی بیشتر از آیات کلام‌الله مأنوس هستند. بر این اساس مسئولان هنری وظیفه دارند که هنرمندان مخصوصاً هنرمندان خوشنویس را در جهت ایجاد آثار قرآنی تشویق کنند.

وی در پایخ به پرسشی درباره چگونگی بهبود ظرفیت ها درجشنواره خوشنویسی قرآنی آیات افزود: این پتانسیل و ظرفیت در قرآن وجود دارد که از سوی کلیه زمینه‌های هنری مود توجه قرار بگیرد و هیچ وقت تکراری نباشد.



رسولی عنوان کرد: خلق آثار هنری فاخر نیازمند این است که هنرمندان تشویق شوند و مورد حمایت قرار بگیرند. معمولاً پس از برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات آثار به هنرمندان عودت داده می‌شود که گاهی با آسیب‌دیدگی اثر هم همراه است. هنرمندان جوان و تازه‌کار ممکن است در چنین موقعیت‌هایی انگیزه خود را برای تقویت و رشد در آن زمینه خاص از دست بدهند.



وی ادامه داد: بر مسئولان امور قرآنی ماست که هنرمندان جوان را در راستای خلق آثار قرآنی تشویق کنند و پس از برگزاری نمایشگاه‌ها، برخی آثار آنان خریداری شود. حمایت مالی ضمن تشویق معنوی اثرات مثبتی را در این عرصه برجای خواهد گذاشت.

رسولی تصریح کرد: در کشورهای عربی برای قرآن و مضامین آن و هنر قرآنی اهمیت بسیاری قائل می‌شوند؛ قرآن دارای برکت والایی برای خلق آثار هنری است؛ نباید از تشویق هنرمندان جوان به خلق اثر قرآنی غافل شد و باید از حرف به سوی عمل رو آورد زیرا «دو صد حرف چون نیم کردار نیست».