34زوج جوان مددجوی چرامی زندگی مشترک خود را آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن مظاهری در مراسم جشن ازدواج این مددجویان گفت: یکی از برنامه ها و خدمات کمیته امداد به مددجویان تحت حمایت پرداخت کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت برای شروع زندگی مشترک است.

وی اظهار داشت: در این راستا و به مناسبت سی و چهارمین بهار انقلاب، 34زوج جوان تحت حمایت مراسم ازدواج خود را جشن گرفته و کمک هزینه تأمین جهیزیه دریافت کردند.

مظاهری تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات ازدواج جوانان دغدغه های مالی است که باید فرهنگ ازدواج آسان و ساده در جامعه ترویج و نهادینه شود تا بستر مناسب برای ازدواج آنان فراهم و از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام گفت: در این مراسم علاوه بر اجرای برنامه های فرهنگی، تعداد 34 فقره وام خودکفایی، 34 فقره وام کارگشایی و به تعداد 28 نفر از دامادهای تحت حمایت هدیه اهداء شد.

مظاهری کمک هزینه ها و هزینه برگزاری و اجرای این مراسم را بالغ بر چهار میلیارد ریال عنوان کرد.

وی بیان داشت: خانواده امن‌ترین مکان برای افراد در جامعه محسوب می‌شود و کمیته امداد با تامین جهیزیه نوعروسان و هدیه به دامادها تشکیل خانواده برای جوانان زیر پوشش این نهاد را آسان می‌کند.

کمک 822 میلیون ریالی حامیان به ایتام باشتی

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان باشت از کمک بیش از 822 میلیون ریالی حامیان به خانواده های ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

سیدعبدالحمید ولی پور گفت: حامیان ایتام در9ماهه سال جاری مبلغ 822 میلیون و 704هزارریال به صورت نقدی و غیرنقدی به ایتام تحت حمایت کمیته امداد کمک کرده اند.

وی با بیان این که یتیم نوازی یک سنت حسنه و از تأکیدات پیامبر(ص) است، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 251 حامی سرپرستی 198 نفر از ایتام زیر 18سال این نهاد را عهده دار هستند.

ولی پور ضمن تشکر و قدردانی از عمل خیرخواهانه حامیان گفت: طرح اکرام ایتام از طرح های موفق کمیته امداد است که در این طرح حامیان با قبول سرپرستی ایتام تحت حمایت کمیته امداد، با کمک های نقدی و غیرنقدی خود این نهاد را در امر خدمت رسانی به ایتام نیازمند یاری می کنند.

کمک 558 میلیون ریالی خیرین به ایتام گچساران

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران از کمک بیش از 558 میلیون ریالی خیرین گچسارانی به ایتام تحت حمایت کمیته امداداین شهرستان خبرداد.

امرالله فروزنده گفت: از ابتدای دی ماه تاکنون خیرین گچسارانی باحرکتی خداپسندانه به 38 یتیم تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

وی با بیان این که کمک اهدایی این خیرین مبلغ 558 میلیون و450 هزار ریال است، اظهار داشت: از این مبلغ، 554 میلیون و130هزار ریال آن به صورت نقدی و چهارمیلیون و 320هزار ریال آن غیرنقدی است.

فروزنده ضمن ابراز امیدواری از استمرار چنین امورات خیرخواهانه ای اظهار داشت: سیاست کمیته امداد محرومیت زدایی از مناطق محروم با تکیه بر توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت بوده که با کمک حامیان تاکنون اقدامات مثمرثمری در جهت رفع غبار محرومیت از چهره ایتام در زمینه های مختلف صورت گرفته است.

وی تامین لوازم اساسی منزل، تامین مواد خوراکی و حمایت در زمینه پرداخت اقساط وام های مسکن دریافتی توسط مددجویان، تامین و پرداخت هزینه های درمانی ایتام، حمایت های تحصیلی و تهیه لوازم التحریر و ... را از دیگر کمک های خیرین و نیکوکاران به ایتام عنوان کرد.

پرداخت 227میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به مددجویان باشتی

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان باشت از کمک هزینه تحصیلی بیش از 227میلیون ریال به دانش آموزان مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

سیدعبدالحمید ولی پور گفت: کمیته امداد در راستای حمایت از محرومان و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در امرتحصیل فرزندان مددجویان، به آنان کمک هزینه تحصیلی پرداخت می کند.

وی اظهار داشت: در همین راستا در 9 ماهه سال جاری مبلغ 227 میلیون و 963 هزار ریال کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

ولی پور گفت: در حال حاضر تعداد 368 دانش آموز و 186 دانشجو در مناطق محتلف شهرستان مشغول به تحصیل و از خدمات فرهنگی این نهاد بهره مند هستند.

مداوای مددجوی کمیته امداد شهرستان باشت با کمک خیرین

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان باشت از کمک خیرین برای معالجه و مداوای دختر مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

سیدعبدالحمید ولی پور گفت: باحمایت خیرین و کمیته امداد این شهرستان دختر مددجوی روستای "شاه بهرام" از روستاهای محروم شهرستان که از ناحیه دو پاسوخته و توان راه رفتن نداشت مداوا شد.

وی با اشاره به اینکه خانواده این بیمار به علت فقر مالی و هزینه بالای عمل جراحی از درمان وی صرف نظرکرده بودند، گفت: باکمک یکی از خیرین هزینه ای بالغ بر پنج میلیون ریال برای مداوا به این مددجو مساعدت شد.

ولی پور با قدردانی از خیرین به خاطر شرکت در کارهای خیر و خداپسندانه، افزود: این خیر نیکوکار کمکهای مضاعفی در زمینه های مختلف ازجمله اهداء زمین برای ساخت مصلا و کمک هزینه تأمین جهیزیه به افراد تحت حمایت کرده است.