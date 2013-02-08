صبای قم برابر سپاسی شیراز به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست از مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور با رقابت تیم‌های مدعی از شامگاه پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه وارد هفته دهم خود شد و طی آن تیم فوتبال رده سنی امید صبای قم در دیداری خارج از خانه موفق به متوقف کردن تیم فجر شهید سپاسی شیراز شد.



دیدار حساس صبای قم و فجر شهید سپاسی شیراز به میزبانی رقیب شیرازی برگزار شد و در پایان این شاگردان سیدمحسن بابامیری در تیم صبای قم بودند که توانستند در پایان 90 دقیقه رقابت با حریف سرسخت خود، به یک امتیاز ارزشمند این دیدار دست پیدا کنند.



در راه کسب تساوی ارزشمند در این دیدار حساس خارج از خانه، بازیکنان صبای قم با انگیزه زیاد، اشتیاق و علاقه‌مندی فراوان به موفقیت تیم خود مقابل حریف صف‌آرایی کرده و در این دیدار بازی بسیار روان و خوبی را به نمایش گذاشتند تا برابر فجر شهیدسپاسی شیراز به یک امتیاز برسند.



صبایی‌ها که امسال تلاش می‌کنند فصل موفقی در لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور داشته باشند، در این دیدار بدون گل بازی خوبی به نمایش گذاشتند و در نهایت موفق شدند فجر شهیدسپاسی شیراز را با تساوی صفر بر صفر متوقف کرده و گام دهم از دور رفت را در لیگ برتر امید این فصل محکم بردارند.



در این دیدار که هیچ توپی از خط دروازه‌های دو تیم عبور نکرد، صبای قم و فجر شهیدسپاسی شیراز هر چه زدند به در بسته خورد و در نهایت هیچ گلی برای هر دو تیم به ثبت نرسید تا دو تیم مدعی نیمه دوم جدول لیگ برتر باشگاه‌های کشور به یک امتیاز این دیدار قانع شوند.



این تساوی در دیدار رفت دو تیم در مسابقات این فصل لیگ دسته برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در حالی در کارنامه صبای قم و فجر شهیدسپاسی شیراز به ثبت رسید که صبا در مکان یازدهم جدول باقی ماند و تیم فجر سپاسی شیراز نیز جایگاه هفتم را فعلا در اختیار دارد مگر اینکه رقبای نزدیک به این تیم با برتری مقابل حریفان خود جایگاه فجر را تهدید کنند.



این دومین سال حضور تیم فوتبال صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور است و این حضور در حالی صورت می‌گیرد که صبای قم در دوره گذشته این رقابت‌ها در پایان تنها موفق به کسب رتبه هشتم جدول 13 تیمی لیگ برتر امید و حفظ سهمیه قم در لیگ برتر شد.



از همین تیم فوتبال امید صبای قم در این سال‌ها بازیکنان بسیار خوبی به تیم‌ بزرگسالان صبای قم در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور یعنی تیم صبا معرفی شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به سیدمجتبی مبینی پور مدافع حال حاضر شاگردان مرفاوی اشاره کرد.

